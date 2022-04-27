У 11% сотрудников российских компаний до конца года уменьшатся зарплаты - итоги опроса hh.ru

Опрос hh.ru, проведенный среди российских компаний и в том числе из СЗФО, показал, что у 11% местных работодателей до конца года запланировано уменьшение уровня зарплат сотрудников. Ещё 36% работодателей пока что оставляют зарплаты сотрудников без изменений. А у 22% счастливчиков зарплаты к концу года даже вырастут. При этом каждая третья опрошенная компания пока затрудняется ответить, что будет с зарплатами её сотрудников.

Исследование также показало, что с начала текущего кризиса в 10% компаний у сотрудников уже уменьшилась зарплата, у 77% доход пока никак не изменился. А вот у 13% опрошенных с начала обострения геополитической ситуации в феврале наоборот зарплата была повышена. Чаще всего это были первые индексации зарплат со стороны компаний, которые и планировали это сделать по итогам первого квартала 2022 года. Напомним, в начале этого года hh.ru сообщал, что планы по пересмотру зарплат в сторону повышения были у 20% компаний из СЗФО. Средняя сумма повышения находилась на уровне 5% от текущего дохода сотрудников.

Отметим, что больше всего, согласно данным опроса, с начала геополитического кризиса пострадали зарплаты сотрудников из сферы продаж (сокращение дохода произошло у 12% опрошенных). С другой стороны, увеличение зарплат в большинстве случаев коснулось ИТ-сферы (22% отметили повышение) (подробно на диаграмме 1).

При этом у российских компаний и в том числе из СЗФО есть планы и по повышению зарплат до конца 2022 года. И вновь повезет больше всех сотрудникам из ИТ-сектора (35% компаний планируют увеличение зарплат до конца 2022 года). Вынуждены будут сократить заработок сотрудников на фоне нестабильной ситуации 19% компаний из строительной сферы (подробно на диаграмме 2).

Между тем опрос также показал, что больше всего шансов получить прибавку в зарплате есть у сотрудников небольших компаний численностью от 100 до 250 человек (27% опрошенных), от 50 до 100 человек (24% могут получить прибавку в зарплате. Также планируют повышение зарплаты 23% компаний численностью от 3000 человек (подробно на диаграмме 3).