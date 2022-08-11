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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.22 12:30

У 12,2% домохозяйств Мурманской области средств достаточно, чтобы купить всё, что они считают нужным

Мурманскстат подготовил сводку об оценке домашними хозяйствами Мурманской области своего финансового положения в 2021 году.

Программой выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств предусмотрен опрос 440 домохозяйств Мурманской области по оценке своего финансового положения. Домохозяйства должны дать субъективную оценку, исходя из 6 вариантов ответов, начиная от «доходов не хватает даже на еду» и заканчивая «средств достаточно, чтобы купить всё, что считаем нужным».

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, за 2021 год самооценка домохозяйствами своего материального положения была несколько выше, чем за 2020 год (наглядно на диаграмме).

Оценку «доходов не хватает даже на еду» не дало ни одно из обследуемых домохозяйств, отмечает статистическое ведомство региона.

 

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