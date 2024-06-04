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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.24 12:00

У 14% опрошенных жителей СЗФО в телефоне или рабочем компьютере есть 10 и более рабочих чатов

Оказалось, что особенно любят плодить рабочие чаты москвичи (по 10 и более сообществ есть у 23%) и петербуржцы (21%). В среднем по стране более 10 рабочих переписок есть лишь у 18% опрошенных россиян. Регионы СЗФО на 3-ем месте по доле работников, которые вынуждены сидеть сразу в 10 и более рабочих мессенджерах.

Большой опрос жителей СЗФО, проведенный службой исследований hh.ru и компанией Budu, показал, что похвастаться только одним рабочим чатом могут лишь 28% работников. У остальных рабочая переписка активно множится с очень большой скоростью и отнимает часто всё рабочее время и выходные дни.

Итак, исследование рабочей среды трудящихся жителей СЗФО показало, что:

•        по 2-3 рабочих чата в телефоне или на рабочем компьютере есть у 38% опрошенных жителей регионов Северо-Запада;

•        5-7 чатов насчитали у 20% или у каждого пятого опрошенного;

•        И наконец 10 и более рабочих чатов есть у 14% работников в СЗФО.

Оказалось, что особенно любят плодить рабочие чаты москвичи (по 10 и более сообществ есть у 23%) и петербуржцы (21%). В среднем по стране более 10 рабочих переписок есть лишь у 18% опрошенных россиян. Регионы СЗФО на 3-ем месте по доле работников, которые вынуждены сидеть сразу в 10 и более рабочих мессенджерах.

В разрезе профессий:

•        больше всего рабочей переписки в мессенджерах в ходе опроса было найдено у ИТ-специалистов (более 10 чатов есть у 29% представителей), работников образования (20%) и топ-менеджеров (20%);

•        меньше всего (лишь 1 рабочий чат) был обнаружен у транспортников (36%), офис-менеджеров (35%) и производственников (34%).

При этом исследование показывает, что 61% опрошенных в СЗФО тратят на сидение в рабочих чатах три и более часов своего рабочего времени. Более того 25% работающих на Северо-Западе вынуждены сидеть всё рабочее время в чатах с коллегами, чтобы быть в курсе всех дел.

Причём 52% опрошенных работников в СЗФО вынуждены сидеть в рабочих чатах не только ежедневно по несколько часов, но и в свои законные выходные дни. Это самый высокий показатель по стране. Ещё 28% сидят в чатах каждый рабочих день, но принципиально туда не заходят на выходных. Ещё 20% заглядывают в рабочую переписку в мессенджерах только пару раз в неделю (наглядно на диаграмме).

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