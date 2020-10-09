Прокуратура Ленинского округа г. Мурманска провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции сотрудниками управления Пенсионного фонда в городе Мурманске.

Проверка показала, что сотрудниками фонда представлены недостоверные (неполные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей за 2019 год.

Так, у 16 сотрудников управления Пенсионного фонда выявлены различные нарушения, в том числе не в полном объёме указаны открытые банковские счета в банках, необоснованно отражены в разделе 1 в строке «Иные доходы» суммы, полученные в счет возмещения расходов с внесением родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения, с оплатой коммунальных и иных услуг, а также денежные средства, полученные в виде имущественного налогового вычета, не указаны в полном объёме доходы, полученные супругами в 2019 году.

По результатам проверки руководителю управления Пенсионного фонда в городе Мурманске внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.