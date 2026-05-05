У 30-летних россиян в прошлом году на вкладах в среднем лежало 500 тысяч рублей

К 30 годам россияне накапливают 500000 рублей на вкладах, что в 1,4 раза больше, чем у 25-летних. Об этом сообщают «Ведомости» ссылаясь на исследование «Т-банка». Данные собраны на основе транзакций более 50 млн клиентов этого банка в возрасте 20–40 лет.

Общий медианный доход 30-летних в прошлом году на 21% превысил заработок 25-летних и на 82% – 20-летних, следует из подсчётов аналитиков банка (абсолютные цифры они не раскрывают).

От роста доходов и изменения потребительских привычек прежде всего выигрывают банки и застройщики – люди открывают вклады, берут ипотеку и покупают жильё, считает доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Медианные годовые затраты на категорию «дом и ремонт» у 30-летних составили 8170 рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с 25-летними. В эту категорию входят расходы на стройматериалы, ремонт, мебель и бытовую технику.

В среднем за год 30-летние россияне тратят на детские товары 5600 рублей, что вдвое больше, чем в 25 лет (расходы на детей могут учитываться и в других категориях, связанных с хобби, услугами, одеждой.).

В 40–50 лет карьера и уровень дохода достигают пика, после чего для поддержания привычного уровня потребления люди начинают использовать ранее сделанные накопления или инвестиции, добавил управляющий по анализу банковского и финансового рынков «ПСБ» Дмитрий Грицкевич. Российские пенсионеры, по словам Камбуловой, одни из самых активных вкладчиков.

