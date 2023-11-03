У 4 из 10 работающих в приоритете любовь, у 3 из 10 — карьера

У 39% россиян в приоритете любовь, а карьерные успехи отходят на второй план, причём мужчины придерживаются этой позиции чаще, чем женщины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие постоянную работу.

О том, что любовь важнее карьеры, говорят 39% россиян. Карьерные успехи выше отношений ставят 28% респондентов. По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года россиян, для которых любовь важнее карьеры, стало чуть больше (+3 процентных пункта). А 10 лет назад чувства были в приоритете практически у каждого второго (45%).

Сегодня у мужчин чаще, чем у женщин, любовь на первом плане: 42% против 36% соответственно. Карьера в приоритете у каждого четвертого мужчины и каждой третьей женщины.

Время проведения опроса: 12 октября — 1 ноября 2023 года.