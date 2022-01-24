У 40% заболевших COVID-19 в Мурманской области выявляют штамм «омикрон»

В Мурманской области увеличивается количество заболевших коронавирусом, продолжается активная мобилизация первичного звена здравоохранения, об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Вирус бушует, идёт новая волна, будьте внимательны во всей этой ситуации. Положительных тестов много: вчера выявлено 239 человек, заболевших COVID-19. У нас, как и во всей стране, широко распространён новый штамм коронавируса – «омикрон». Практически 40% новых заражений – это «омикрон». Новый штамм выявлен и у пенсионеров, и у медиков, и у педагога, студентов – много, кто уже заболел им. Те, у кого этот штамм вируса, чувствуют себя достаточно нормально, но риски заражения очень высокие. Пока стабильна ситуация с госпитализациями – они не растут такими темпами. Мы это предполагали, мы это понимали, но ещё раз повторюсь, что скорость и простота, лёгкость распространения требует от нас жёсткого соблюдения действующих ограничений. Прошу всех пристальное внимание на это обратить, особенно в трудовых коллективах», – подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил региональному Минздраву обратить особое внимание на мобилизацию первичного звена здравоохранения.

«Сейчас фокус и вся нагрузка смещаются со стационаров как раз на первичное звено медпомощи. Я прошу региональный Минздрав обратить внимание на мобилизацию амбулаторий, первичного звена. Муниципалитеты, муниципальные штабы также прошу чётко и внимательно контролировать соблюдение действующих правил и ограничений, которые введены на ваших территориях», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также напомнил, что на время пандемии продлены специальные региональные доплаты сотрудникам, которые относятся к категории вспомогательного персонала и обеспечивают оказание медпомощи. Кроме того, дополнительно 118 млн рублей будут направлены на бесплатные лекарства для тех, кто заболел коронавирусом: эта мера поддержки действует в Мурманской области уже почти 2 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436151/#&gid=1&pid=1