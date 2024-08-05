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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 12:00

У 43% мурманчан за последний год ухудшилось эмоциональное состояние

Опрос hh.ru выявил интересные тенденции, которые прослеживаются в настроениях работающих людей последние годы. Так, в среднем работающие жители Мурманской области оценивают свое психологическое состояние менее чем на 2,7 из 5 баллов. Лучше остальных настроены жители Кемерово (3,2). Интересно, что релоканты, живущие за пределами РФ и прошедшие опрос, указывают свое психологическое состояние на 3,3 балла.

Служба исследований hh.ru, на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснила, что работающие местные жители стали хуже оценивать свое эмоциональное состояние и чаще всего в этом опрошенные винят руководство своих копаний, атмосферу в коллективе и чувство неуверенности в завтрашнем дне.

Опрос hh.ru выявил интересные тенденции, которые прослеживаются в настроениях работающих людей последние годы. Так, в среднем работающие жители Мурманской области оценивают свое психологическое состояние менее чем на 2,7 из 5 баллов. Лучше остальных настроены жители Кемерово (3,2). Интересно, что релоканты, живущие за пределами РФ и прошедшие опрос, указывают свое психологическое состояние на 3,3 балла.

Ухудшение своего эмоционального фона за последний год отметили 43% опрошенных жителей региона. Ещё 23% сказали, что ничего не изменилось. А 34% отметили улучшение психологической составляющей. Интересно, что релоканты чаще других отмечают улучшение своих эмоций (44% против 30% среди живущих в РФ).

В разрезе профессий чаще других жалуются на падение эмоционального фона врачи и младший мед. персонал (сразу 51% представителей этой сферы). А вот об улучшении психологического состояния больше других говорят работники автосферы, маркетологи и рабочие. 

Значительно

улучшилось

Незначительно

улучшилось

Не

изменилось

Незначительно

ухудшилось

Автомобильный бизнес

21%

13%

25%

41%

Маркетинг, реклама, PR

19%

22%

22%

38%

Рабочий персонал

17%

17%

30%

35%

Управление персоналом,

тренинги

16%

18%

19%

47%

Искусство, развлечения,

массмедиа

15%

8%

31%

46%

Безопасность

15%

17%

37%

30%

Транспорт, логистика,

перевозки

14%

20%

26%

40%

Административный персонал

14%

16%

27%

43%

Юристы

14%

11%

35%

40%

Высший и средний

менеджмент

14%

13%

32%

41%

Информационные технологии

13%

16%

22%

49%

Наука, образование

13%

13%

24%

49%

Продажи, обслуживание

клиентов

13%

20%

27%

41%

Розничная торговля

13%

19%

19%

49%

Финансы, бухгалтерия

12%

14%

30%

44%

Строительство, недвижимость

11%

19%

27%

42%

Производство, сервисное обслуживание

10%

17%

28%

45%

Медицина, фармацевтика

10%

18%

22%

51%

Закупки

6%

22%

30%

42%

 

На эмоциональное состояние работников среди прочего влияет стресс, который, по их мнению, в большинстве случаев вызывает их руководство – об этом заявили сразу 49% респондентов. Также опрошенные винят в стрессе негативную атмосферу в коллективе (41%). На третьем месте оказалась неуверенность в завтрашнем дне – этот стрессовый фактор набрал 37% голосов опрошенных. Близко к этому стоит другая причина стресса – объёмы работы, из-за этого страдают от стресса ещё 33% опрошенных.

Интересно, что руководство как основную причину стресса на работе опрошенные стали упоминать на 18% чаще по сравнению с показателями этого же опроса в 2022 году. А стресс из-за роста объёмов задач на работе стал упоминаться на 13% чаще. Негативная атмосфера в коллективе стала давить на людей на 15% больше за год.  А вот новости и социально-политический контекст, наоборот, стал влиять на людей меньше: респонденты на 5% меньше по сравнению с 2022 годом стали указывать, что стрессуют из-за новостной повестки (наглядно на диаграмме).

Комментарии

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