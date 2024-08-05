У 43% мурманчан за последний год ухудшилось эмоциональное состояние
Служба исследований hh.ru, на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснила, что работающие местные жители стали хуже оценивать свое эмоциональное состояние и чаще всего в этом опрошенные винят руководство своих копаний, атмосферу в коллективе и чувство неуверенности в завтрашнем дне.
Опрос hh.ru выявил интересные тенденции, которые прослеживаются в настроениях работающих людей последние годы. Так, в среднем работающие жители Мурманской области оценивают свое психологическое состояние менее чем на 2,7 из 5 баллов. Лучше остальных настроены жители Кемерово (3,2). Интересно, что релоканты, живущие за пределами РФ и прошедшие опрос, указывают свое психологическое состояние на 3,3 балла.
Ухудшение своего эмоционального фона за последний год отметили 43% опрошенных жителей региона. Ещё 23% сказали, что ничего не изменилось. А 34% отметили улучшение психологической составляющей. Интересно, что релоканты чаще других отмечают улучшение своих эмоций (44% против 30% среди живущих в РФ).
В разрезе профессий чаще других жалуются на падение эмоционального фона врачи и младший мед. персонал (сразу 51% представителей этой сферы). А вот об улучшении психологического состояния больше других говорят работники автосферы, маркетологи и рабочие.
|
Значительно
улучшилось
|
Незначительно
улучшилось
|
Не
изменилось
|
Незначительно
ухудшилось
|
Автомобильный бизнес
|
21%
|
13%
|
25%
|
41%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
19%
|
22%
|
22%
|
38%
|
Рабочий персонал
|
17%
|
17%
|
30%
|
35%
|
Управление персоналом,
тренинги
|
16%
|
18%
|
19%
|
47%
|
Искусство, развлечения,
массмедиа
|
15%
|
8%
|
31%
|
46%
|
Безопасность
|
15%
|
17%
|
37%
|
30%
|
Транспорт, логистика,
перевозки
|
14%
|
20%
|
26%
|
40%
|
Административный персонал
|
14%
|
16%
|
27%
|
43%
|
Юристы
|
14%
|
11%
|
35%
|
40%
|
Высший и средний
менеджмент
|
14%
|
13%
|
32%
|
41%
|
Информационные технологии
|
13%
|
16%
|
22%
|
49%
|
Наука, образование
|
13%
|
13%
|
24%
|
49%
|
Продажи, обслуживание
клиентов
|
13%
|
20%
|
27%
|
41%
|
Розничная торговля
|
13%
|
19%
|
19%
|
49%
|
Финансы, бухгалтерия
|
12%
|
14%
|
30%
|
44%
|
Строительство, недвижимость
|
11%
|
19%
|
27%
|
42%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
10%
|
17%
|
28%
|
45%
|
Медицина, фармацевтика
|
10%
|
18%
|
22%
|
51%
|
Закупки
|
6%
|
22%
|
30%
|
42%
На эмоциональное состояние работников среди прочего влияет стресс, который, по их мнению, в большинстве случаев вызывает их руководство – об этом заявили сразу 49% респондентов. Также опрошенные винят в стрессе негативную атмосферу в коллективе (41%). На третьем месте оказалась неуверенность в завтрашнем дне – этот стрессовый фактор набрал 37% голосов опрошенных. Близко к этому стоит другая причина стресса – объёмы работы, из-за этого страдают от стресса ещё 33% опрошенных.
Интересно, что руководство как основную причину стресса на работе опрошенные стали упоминать на 18% чаще по сравнению с показателями этого же опроса в 2022 году. А стресс из-за роста объёмов задач на работе стал упоминаться на 13% чаще. Негативная атмосфера в коллективе стала давить на людей на 15% больше за год. А вот новости и социально-политический контекст, наоборот, стал влиять на людей меньше: респонденты на 5% меньше по сравнению с 2022 годом стали указывать, что стрессуют из-за новостной повестки (наглядно на диаграмме).