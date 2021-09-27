У 66% опрошенных россиян надвигающаяся четвёртая волна COVID-19 не вызывает опасений

В России вновь растёт число заболевших коронавирусом: второй день подряд выявляют более 21 тысячи зараженных. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал у россиян, боятся ли они четвертой волны пандемии. В опросах приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Каждого третьего россиянина пугает четвертая волна коронавируса: 5% очень боятся, 29% — немного боятся. 66% опрошенных надвигающаяся волна заболеваемости не внушает опасений. Сильный пол бесстрашнее: вирус не пугает 71% мужчин, против 61% женщин. Не боятся всплеска заболеваемости коронавирусом 7 из 10 респондентов моложе 34 лет. Таков же процент бесстрашных и среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (70%). Больше всего же тех, кого четвёртая волна COVID-19 не пугает совсем, — среди антипрививочников (75%).

Москвичей надвигающаяся волна заболеваемости пугает в той или иной степени больше, чем жителей Санкт-Петербурга: 40% против 31%. В Новосибирске четвертой волны COVID-19 опасаются чаще, чем в Казани и Екатеринбурге (38, 37 и 33% соответственно).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в период ожидания третьей волны, сегодня страхов стало меньше: 34% против 40% в апреле 2021 г.