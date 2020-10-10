В Кольском районе 9 октября обсудили организацию общественных работ в поселениях. В совещании, проведённом посредством интернет-связи под руководством главы администрации Кольского района Александра Лихолата, приняли участие представители районной администрации, Центра занятости населения Кольского района, главы поселений.

Постановлением правительства Мурманской области № 664 от 1 октября 2020 года определён порядок организации общественных работ и правила их финансирования. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции многие граждане остались без работы. Именно для них в первую очередь и организованы общественные работы. Координирует эту работу Центр занятости населения. На период с октября по декабрь в Кольском районе организовано 144 рабочих места.

- У безработных есть возможность поработать на благо своего города или посёлка и принести в дом зарплату, и это хорошо, - выразил своё отношение к этому вопросу Александр Лихолат. – Задача работодателя – выдать рабочую одежду и инвентарь.

Общественные работы могут производиться в целях благоустройства, уборки территории или выполнения других работ для учреждений. Заработная плата таких работников составит 27899 рублей. Более 16 тысяч рублей поступят из областного бюджета, остальную сумму выплатит муниципалитет. Тем муниципалитетам, в бюджетах которых средств на эти цели недостаточно, будет направлена субсидия из районного бюджета.

Заместитель директора - начальник отдела трудоустройства ЦЗН Кольского района Раиса Рожкова заверила, что главная задача Центра занятости – содействие в трудоустройстве граждан, одной из форм которого является организация оплачиваемых общественных работ. Получить направление от Центра занятости на общественные работы могут безработные граждане, а также несовершеннолетние, преимущественно из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обязательным условием является наличие регистрации по месту жительства на территории Кольского района. Безработными граждан признают прямо в день обращения в Центр занятости и за этот день платят им пособие по безработице, а уже на следующий день человек выходит на работу. К примеру, 9 октября, в день обращения, выдали направление на работу жителю Зверосовхоза, и уже в понедельник, 12 октября, он выйдет на работу в Дом культуры Зверосовхоза.

Существуют свои особенности при трудоустройстве несовершеннолетних. Им требуется разрешение органов опеки, медицинская справка о состоянии здоровья, согласие родителей. Кроме того, трудиться они могут только неполный рабочий день в свободное от учёбы время. Кроме того, Управлению образования рекомендовано пока воздержаться от трудоустройства несовершеннолетних в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Трудоустройство несовершеннолетних решено организовать в каникулярный период.