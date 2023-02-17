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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 12:00

У бизнеса Мурманской области выросла потребность в работниках

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги на рынке труда в Мурманской области за январь и начало февраля. Спрос на новый персонал в регионе вырос чуть больше, чем на 2% по сравнению с декабрьскими показателями 2022 года, между тем сразу в 18 сферах у местных компаний есть высокий спрос на работников.

Количество активных вакансий и спрос на работников за последнее время наиболее заметно выросло в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (сразу +34,1%), «Инсталляция и сервис» (+30,5%), «Высший менеджмент» (+27,7%), «Страхование» (+23,7%) и «Управление персоналом, тренинги» (23,7%). Также вырос спрос на домашний персонал (+22,7% новых вакансий за последние недели), специалистов сферы туризма (+22%) и медицинских работников (+20,6%).

«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной. Не случайно в конце 2022 года более половины работодателей страны (57%) заявили, что численность персонала в их компании в 2023 году увеличится. В Мурманской области из 28 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников вырос в 18. Ещё в 10 сферах мы наблюдаем сокращение числа вакансий по сравнению с концом 2022 года», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Среди сфер, показавших негативную динамику за последнее время, особенно выделяются «Консультирование», где спрос упал на 12,5%, а также «Закупки», где падение достигло 12,3%, и «Автобизнес», где вакансий стало меньше на 8,4%.

Как изменился спрос на представителей разных профессий в Мурманской области?

Профсфера

Динамика вакансий

в начале 2023 года по сравнению

с концом 2022

Искусство, развлечения, масс-медиа

34,1%

Инсталляция и сервис

30,5%

Высший менеджмент

27,7%

Страхование

23,7%

Управление персоналом, тренинги

23,7%

Домашний персонал

22,7%

Туризм, гостиницы, рестораны

22,0%

Медицина, фармацевтика

20,6%

Маркетинг, реклама, PR

18,0%

Безопасность

9,9%

Добыча сырья

9,0%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

7,7%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

6,9%

Производство

5,6%

Информационные технологии, интернет, телеком

5,0%

Строительство, недвижимость

4,9%

Рабочий персонал

2,6%

Транспорт, логистика

0,9%

Начало карьеры, студенты

0,0%

Юристы

-0,3%

Банки, инвестиции, лизинг

-0,6%

Административный персонал

-1,3%

Наука, образование

-3,3%

Продажи

-3,9%

Автомобильный бизнес

-8,4%

Закупки

-12,3%

Консультирование

-12,5%

 

 

 

Комментарии

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