У бизнеса Мурманской области выросла потребность в работниках
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги на рынке труда в Мурманской области за январь и начало февраля. Спрос на новый персонал в регионе вырос чуть больше, чем на 2% по сравнению с декабрьскими показателями 2022 года, между тем сразу в 18 сферах у местных компаний есть высокий спрос на работников.
Количество активных вакансий и спрос на работников за последнее время наиболее заметно выросло в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (сразу +34,1%), «Инсталляция и сервис» (+30,5%), «Высший менеджмент» (+27,7%), «Страхование» (+23,7%) и «Управление персоналом, тренинги» (23,7%). Также вырос спрос на домашний персонал (+22,7% новых вакансий за последние недели), специалистов сферы туризма (+22%) и медицинских работников (+20,6%).
«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной. Не случайно в конце 2022 года более половины работодателей страны (57%) заявили, что численность персонала в их компании в 2023 году увеличится. В Мурманской области из 28 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников вырос в 18. Ещё в 10 сферах мы наблюдаем сокращение числа вакансий по сравнению с концом 2022 года», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Среди сфер, показавших негативную динамику за последнее время, особенно выделяются «Консультирование», где спрос упал на 12,5%, а также «Закупки», где падение достигло 12,3%, и «Автобизнес», где вакансий стало меньше на 8,4%.
Как изменился спрос на представителей разных профессий в Мурманской области?
|
Профсфера
|
Динамика вакансий
в начале 2023 года по сравнению
с концом 2022
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
34,1%
|
Инсталляция и сервис
|
30,5%
|
Высший менеджмент
|
27,7%
|
Страхование
|
23,7%
|
Управление персоналом, тренинги
|
23,7%
|
Домашний персонал
|
22,7%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
22,0%
|
Медицина, фармацевтика
|
20,6%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
18,0%
|
Безопасность
|
9,9%
|
Добыча сырья
|
9,0%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
7,7%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
6,9%
|
Производство
|
5,6%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
5,0%
|
Строительство, недвижимость
|
4,9%
|
Рабочий персонал
|
2,6%
|
Транспорт, логистика
|
0,9%
|
Начало карьеры, студенты
|
0,0%
|
Юристы
|
-0,3%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
-0,6%
|
Административный персонал
|
-1,3%
|
Наука, образование
|
-3,3%
|
Продажи
|
-3,9%
|
Автомобильный бизнес
|
-8,4%
|
Закупки
|
-12,3%
|
Консультирование
|
-12,5%