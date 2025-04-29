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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 13:30

У большинства участников программы дистанционного мониторинга нормализовались показатели артериального давления и гликемии

28 апреля на оперативном совещании в региональном правительстве обсудили реализацию программы дистанционного мониторинга здоровья северян с хроническими заболеваниями. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев подчеркнул важность разработки стандарта Арктической медицины.

«Суровые климатические условия, безусловно, влияют на здоровье населения нашего региона. Так, низкие температуры негативно влияют на метаболические процессы, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, а высокая влажность и солнечная активность усугубляют нагрузку на дыхательную систему и сердечный ритм. Это подтверждается статистическими данными: каждый шестой житель нашей области страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, таких пациентов у нас без малого 100 тысяч, и поэтому без инноваций в методах мониторинга состояния здоровья не обойтись», — рассказал Дмитрий Панычев.

Комплексная программа дистанционного мониторинга показателей здоровья стартовала в Мурманской области 13 января текущего года. Инициатива, реализуемая по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!» совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области, «Сбербанком» и центром Алмазова, направлена на повышение качества медицинской помощи в регионе, в частности, для взрослых пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и детей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов.

В основе методики реализации программы лежат современные цифровые технологии медицинской компании «СберЗдоровье». Пациенты используют удобные и простые в применении приборы: «умные» тонометры и глюкометры с автоматической передачей данных через Bluetooth, а также «умные» камеры здоровья и мобильное приложение. Для пациентов, испытывающих трудности с использованием современных устройств, предусмотрена возможность настройки автоматизированной передачи данных о состоянии здоровья с помощью роботизированного обзвона. Альтернативным вариантом является использование мобильного приложения, способного распознавать показатели по фотографии.

Взрослым пациентам по показаниям врача выдаётся «умный» тонометр или глюкометр, данные замеров с которых автоматически поступают к врачу онлайн в режиме реального времени. В случае отклонения показателей врач связывается с пациентом для корректировки терапии или принятия экстренных мер, включая рекомендации по вызову скорой помощи.

Для юных пациентов предусмотрено использование «умных» камер здоровья. Педиатр или оториноларинголог определяет показания к использованию камеры устройства и выдает её его родителям вместе с инструкцией. Родители делают фото или видео внутренних ЛОР-органов детей дома, результаты изображений обрабатываются искусственным интеллектом и передаются врачу, который принимает решение о необходимости планового, неотложного визита или госпитализации в зависимости от выявленных отклонений.

Все собранные данные после обработки искусственным интеллектом поступают на рабочий компьютер лечащего врача, обеспечивая мониторинг показателей в режиме реального времени.

По состоянию на 22 апреля в программе участвуют более 4300 человек. Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, благодаря дистанционному мониторингу у 15% пациентов с артериальной гипертензией были зафиксированы обнаружены критические показатели, требующие срочного вмешательства, а у около 70% были достигнуты целевые значения артериального давления и гликемии. Участие в программе дистанционного мониторинга предлагается пациентам лечащими врачами на основании медицинских показаний и с учетом диагноза.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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