У большинства заболевание проходит в лёгкой форме - Ведомство здравоохранения и социальной защиты THL Финляндии

Согласно последним инструкциям Ведомства здравоохранения и социальной защиты THL Финляндии, большинство граждан призывают болеть коронавирусной инфекцией дома.

В поликлиники не стоит звонить при лёгких симптомах, поскольку для большинства коронавирус не является опасной болезнью. Угрозу для жизни COVID-19 представляет, прежде всего, людям, входящим в группы риска, то есть имеющим серьёзные заболевания, а также гражданам старше 70 лет.

Ведомство напоминает, что сейчас также сезон гриппа, и многие случаи вовсе не связаны с коронавирусом.

Отличить коронавирус от «обычного гриппа» непросто. Ведомство разработало анкету, с помощью которой есть возможность проанализировать симптомы.

А вот если симптомы серьёзные – трудно дышать и высокую температуру не удаётся сбить, то нужно незамедлительно связываться с медслужбами, пишет служба новостей «Yle».

Согласно свежему исследованию, опубликованному в медицинском издании «The Lancet», уровень смертности от коронавируса на самом деле ниже, чем считалось ранее. По оценке исследователей, уровень смертности от COVID-19 составляет 0,66%.