У большинства жителей СЗФО улучшаются работные настроения и растёт уверенность, что их не уволят в ближайшее время

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей, живущих в СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти). Выяснилось, что настроения жителей Северо-Запада России в третьем квартале, по сравнению с предыдущим, улучшаются в позитивную сторону, при этом наиболее оптимистичны калининградцы.

Из графика по итогам III квартала видно, что настроения местных соискателей активнее других россиян выходят из прошлогоднего кризиса. В принципе, кандидаты чувствуют себя на рынке труда более уверенно, чем это было во втором квартале этого года, когда жители СЗФО входили в топ-5 анти-лидеров по негативному настроению. Сейчас противоположная ситуация – настроение растёт, а вместе с ним и постепенно крепнет ощущение стабильности в рабочем месте.

Индекс стабильности на рабочем месте вырос в целом по стране с 0,39 до 0,42 и в данном случае ощущения у жителей СЗФО по итогам уходящего третьего квартала совпадают с общероссийским трендом. На этот раз меньше других опасаются сокращений представители соискатели из сферы искусства, развлечения и масс-медиа. С другой стороны, представители сферы закупок, а также инсталляции и сервиса более других на рынке труда боятся сокращений в ближайшее время (подробнее на диаграмме).

В процентном соотношении угрозу увольнения сегодня испытывают до 20% соискателей из СЗФО, 72% опрошенных не опасаются увольнения в ближайшее время. Интересно, что Калининградская область уже второй квартал подряд в этом году входит в топ-10 регионов, жители которых максимально уверены в стабильности своего рабочего места: здесь лишь 12% боятся увольнения, в то время как почти 80% уверены в своей компании и работодателе. На первом месте по стране на данный момент жители Кировской области (лишь 5% опасающихся увольнения и 89% не боящихся), на втором – Пензенская область (13% против 84%).

* - данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.