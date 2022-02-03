У большого ЗАТО – большие планы

В ходе рабочей поездки спикер областной Думы Сергей Дубовой обсудил с главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым развитие города Гаджиево. В центре внимания – вопросы благоустройства города подводников и подготовка к его юбилею – гарнизону в этом году исполняется 65 лет.

Ранее Сергей Дубовой встречался с женсоветом подводных сил Северного флота, который выразил свои пожелания по преображению Гаджиево. Прежде всего, обсуждалась возможность установки новой детской площадки и увеличенной хоккейной коробки, которая будет соответствовать всем стандартам.

– Предложен вариант установки хоккейной площадки на территории гаджиевской школы рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом, – отметил Сергей Дубовой. – В этом году также планируется заасфальтировать Центральную площадь гарнизона, поскольку именно там проходят основные городские мероприятия. Глава Александровска к очередной нашей встрече представит план благоустройства Гаджиево на ближайшие три года, и мы его детально обсудим.

В ходе встречи также обсуждались предстоящие ремонты в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск, в частности, замена окон. Отдельно предложено проработать возможность капитального ремонта одной из снежногорских школ в ближайшей перспективе.

Все вопросы глава регионального парламента взял на контроль.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22755/