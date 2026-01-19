У будущих родителей Мурманской области стало больше времени для участия в конкурсе «На Севере буду мамой!»

Заявки на конкурс «На Севере буду мамой!» продолжают принимать. Решение о продлении сроков было принято для того, чтобы больше будущих родителей из Мурманской области смогли поделиться своей историей и принять участие в творческом состязании.

Конкурс проводится в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш». Его главные цели — поддержать традиционные семейные ценности, подчеркнуть важность и престиж материнства и отцовства, а также дать возможность будущим родителям раскрыть свой творческий потенциал в этот особый период жизни.

Участникам предлагается две номинации. В номинации «Видеовизитка – «Я буду мамой»» нужно создать короткий ролик о счастливом ожидании встречи с малышом. В номинации «Фотография – «Будущие родители»» — представить фотографию, которая передаёт радостные эмоции и подготовку к рождению ребёнка.

Для участия необходимо до 15 марта 2026 года выполнить несколько условий. Сначала нужно опубликовать свою конкурсную работу (видеоролик или фотографию) на личной странице в социальных сетях с хештегом #насеверебудумамой. Затем — заполнить электронную заявку на портале «Наш Север» и отправить необходимый пакет документов почтой.

Победителей в каждой номинации определят по сумме баллов. Оценка будет складываться из результатов открытого народного голосования, которое пройдет в официальной группе СОПКИ.СЕМЬЯ в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sopki.family51), и профессиональной оценки членов конкурсной комиссии.

Всех победителей и лауреатов ждут дипломы и ценные призы. Торжественная церемония награждения запланирована на 7 апреля и приурочена ко Дню беременных.

Размещение заявок, а также более подробная информация о всех условиях, требованиях к работам и порядке подачи документов доступна в разделе «На Севере буду мамой!» на портале «Наш Север»: https://nashsever51.ru/forms/bydy-mamoi.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560639/#&gid=1&pid=1