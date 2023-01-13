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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.23 15:30

У части россиян наблюдается высокая закредитованность

На 1 декабря 2022 года объём кредитов населения России составил 27,09 трлн рублей — за год показатель увеличился на 2,5 трлн.

По данным Центробанка, которые проанализировали «Известия», показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го и составил 27,09 трлн против 24,6 трлн рублей. Как сообщили изданию в регуляторе, основной прирост был обеспечен ипотекой (более чем на 80%). В банках подтвердили увеличение заимствований, несмотря на экономические шоки 2022 года, но не отметили роста просрочек. Однако эксперты увидели риски повышения закредитованности населения, оценили, насколько просроченная задолженность может увеличиться в 2023 году.

Повышение ставок и уровня неопределенности повлияло на активность банков, однако риски роста закредитованности населения всё равно есть, уверен старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, мнение которого приводят «Известия». Он пояснил: это связано с увеличением доли россиян, которые используют заёмные средства, и снижением реальных доходов на фоне инфляции, что ухудшает возможности обслуживания ссуд. При этом пока банкам удаётся поддерживать качество портфелей.

Однако у части населения уже наблюдается высокая закредитованность, подчеркнул директор департамента розничных продаж «Новикомбанка» Иван Беляев. По его мнению, в основном это вызвано агрессивной политикой отдельных игроков рынка, которые готовы кредитовать менее платёжеспособную категорию заёмщиков. Ряд банков действовал по такой модели из-за крайне высокой конкуренции на розничном рынке в последние годы. Однако в сложные периоды это приводит к значительному росту просроченной задолженности и необходимости увеличивать отчисления в резервы на возможные потери. Введение единых стандартов расчёта закредитованности может решить эту проблему, считает Иван Беляев.

В 2022 году уровень просроченной задолженности увеличился на 16%, однако темпы роста оказались ниже, чем в пандемийный период, сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его мнению, при отсутствии резких потрясений в 2023-м просроченная задолженность увеличится примерно на 15–20%, а драйвером станут беззалоговые потребительские кредиты.

Недавно Центробанк предложил выдавать небогатым россиянам льготные кредиты. В ведомстве пояснили, что таким образом потенциальные клиенты с небольшими финансовыми возможностями смогут обращаться в банки, а не в микрофинансовые организации и таким образом сократить свои расходы.

 

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