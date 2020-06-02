У депутатов дифференцированный подход к «наливайкам»

Депутаты Мурманской областной Думы рассмотрят законопроект о «наливайках». «Процесс по законодательному регулированию работы «наливаек» на региональном уровне выходит практически на финишную прямую, - отметил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. – На необходимость принятия ограничительных мер неоднократно обращал внимание и лично губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В настоящее время законопроект «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции» и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» разработан, внесен в Думу и проходит оценку регулирующего воздействия».

- Мы предусмотрели дифференцированный подход к определению площади зоны обслуживания «наливаек», - пояснил Владимир Мищенко. - В частности, для населенных пунктов с численностью менее 10 тысяч человек обязательная площадь для обслуживания посетителей – не менее 30 «квадратов», свыше 10 тысяч человек, но не более 20 тысяч - не менее 40 квадратных метров, наконец, не менее 50 «квадратов» определены для населенных пунктов с численностью свыше 20 тысяч человек. Кроме того, мы заложили запрет розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, в пристроенных в их помещения входах, которые для покупателей находятся со стороны подъездов или со стороны детских или спортивных площадок, на расстоянии менее 50 метров от них. Ещё мы установили запрет продавать алкогольную продукцию на розлив в тару в торговых объектах площадью менее 65 «квадратов».

Текст законопроекта размещен на сайте Мурманской областной Думы в открытом доступе для того, чтобы каждый житель мог выразить свое мнение. В конце июня мы планируем принять закон, над которым мы работаем уже более года.