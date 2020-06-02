У депутатов дифференцированный подход к «наливайкам»
Депутаты Мурманской областной Думы рассмотрят законопроект о «наливайках». «Процесс по законодательному регулированию работы «наливаек» на региональном уровне выходит практически на финишную прямую, - отметил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. – На необходимость принятия ограничительных мер неоднократно обращал внимание и лично губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В настоящее время законопроект «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции» и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» разработан, внесен в Думу и проходит оценку регулирующего воздействия».
- Мы предусмотрели дифференцированный подход к определению площади зоны обслуживания «наливаек», - пояснил Владимир Мищенко. - В частности, для населенных пунктов с численностью менее 10 тысяч человек обязательная площадь для обслуживания посетителей – не менее 30 «квадратов», свыше 10 тысяч человек, но не более 20 тысяч - не менее 40 квадратных метров, наконец, не менее 50 «квадратов» определены для населенных пунктов с численностью свыше 20 тысяч человек. Кроме того, мы заложили запрет розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, в пристроенных в их помещения входах, которые для покупателей находятся со стороны подъездов или со стороны детских или спортивных площадок, на расстоянии менее
Текст законопроекта размещен на сайте Мурманской областной Думы в открытом доступе для того, чтобы каждый житель мог выразить свое мнение. В конце июня мы планируем принять закон, над которым мы работаем уже более года.