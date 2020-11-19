У депутатов флотской столицы есть уверенность в сдаче новой школы в плановый срок

19 ноября в рамках партийного проекта «Новая школа» руководитель Североморского местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты представительного органа власти флотской столицы, представляющие депутатское объединение партии «Единая Россия» в Совете депутатов Евгения Гордеева, Светлана Ефремова, Андрей Орлов и Татьяна Смирнова проверили ход строительства современной школы на 1200 мест.

Такой состав группы депутатов не случаен. Татьяна Смирнова – директор школы, как и Евгения Гордеева, до того, как была избрана заместителем председателя Совета депутатов, Светлана Ефремова – мать пятерых детей, а Андрей Орлов выступал в роли заказчика строительства. Кому, как не им контролировать строительство таких социально-значимых для города объектов.

В настоящее время на трх из пяти корпусов уже уложены крыши, завершается строительство стен остальных двух корпусов, которые планируют подвести под крышу до первой декады декабря, параллельно ведутся работы на внутренних инженерных сетях, благоустраивается территория, проведены гидравлические испытания теплового узла. Всего в строительстве школы принимает участие более 120 человек, что явно недостаточно, но, ожидается прибытие дополнительных строителей. Проблемы с привлечением рабочих рук для строительства школы были вызваны пандемией короновируса.

На отставании от графика строительства повлияли взрывные работы, которые проводились рядом с жилыми домами, и приходилось закладывать менее мощные заряды. Кроме этого, проект стадиона оказался больше в полтора раза, чем был ранее предусмотрен.

Свою лепту в срыв сроков внесло и природное явление: паводком снесло железнодорожный мост через реку Кола, что сказалось на поставках 48 вагонов строительных материалов. Но, тем не менее, строители компании ЗАО «МНК-Групп» стараются наверстать упущенное. В настоящее время объем работ выполнен на 66 процентов. В ближайшее время будут установлены все окна, двери, создан тепловой контур для обеспечения внутренних отделочных работ. В тех корпусах, в которых установлены окна, двери и крыши ведутся внутренние отделочные работы. Что касается прилегающей территории, то ее благоустройством строители займутся уже в весенне-летний период.

Евгений Алексеев отметил, что видны положительные изменения в объёмах выполненных работ. Он подчеркнул, что строительство такого значимого для Североморска объекта, как новая школа, постоянно находится под контролем депутатского корпуса.

Депутаты заслушали ведущего инженера компании ЗАО «МНК-Групп» Валерия Чурилина, задав ему вопросы о ходе строительства школы и причинах отставания от графика, осмотрели тепловой узел, внутренние помещения, где ведутся отделочные работы. Депутаты предложили оборудовать заезд к школе не только со стороны улицы Советская, но и с улицы Пикуля. Андрей Орлов сказал, что это предложение будет рассмотрено.

Есть уверенность, что 1 сентября 2021 года во внутреннем дворике школы состоится торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года.