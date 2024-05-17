У дистанционной занятости нет недостатков — уверен каждый третий работающий на удалёнке

Главное преимущество удалёнки — возможность работать в любом месте, где есть интернет, главный недостаток — ненормированный рабочий день. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, работающих удаленно.

Вакансии на удалёнке сейчас составляют 4—6% от общего числа вакансий (данные в целом по РФ). Трудиться дистанционно сегодня оставляют только хорошо зарекомендовавших себя сотрудников. Те, в свою очередь, уже определили для себя плюсы и минусы занятости в режиме хоум-офиса, и нужно отметить, что приоритеты со времен массовой удалёнки 2020 года изменились. Так, сейчас главное преимущество дистанционной занятости — возможность работать в любом месте, где есть интернет (62% опрошенных), а 4 года назад — экономия расходов на транспорт и питание (50%). Сегодня россияне чаще называли плюсами удалёнки меньшее число отвлекающих факторов по сравнению с офисной работой (имеются в виду совещания, планёрки, переговоры и проч.), меньшее количество поводов для стресса, больший объём свободного времени, а следовательно, и возможность брать подработки.

У удалёнки нет недостатков, утверждает сегодня 31% дистанционных работников (со времен ковида доля, придерживающихся такой точки зрения, выросла более чем вдвое: 14% в 2020 году). Чуть чаще россияне на удалёнке стали отмечать, что уделяют меньше внимания своему внешнему виду и физической форме, жаловаться на отсутствие компенсационного пакета и карьерного роста. Зато заметно меньше стало претензий к продолжительности рабочего дня, необходимости сочетать домашние и рабочие обязанности, отвлекающим факторам дома, неустойчивому интернету, жалоб на прокрастинацию и нехватку общения.

Очевидно, что удалёнка комфортна для тех, кто сумел правильно организовать хоум-офис. Сегодня 53% россиян на удалёнке имеют отдельное место для работы (в 2020 году — 37%).

Время проведения опроса: 14 апреля — 14 мая 2024 года.