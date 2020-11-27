У должников есть возможность заключить соглашение о рассрочке накопленного долга

Фонд капитального ремонта Мурманской области напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества, поскольку они входят в плату за жилое помещение и коммунальные услуги (п. 2 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ).

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации, неиспользование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Кроме того, за несвоевременную оплату коммунальных услуг потребитель несет гражданско-правовую ответственность.

В случае непогашения задолженности в добровольном порядке Фонд капитального ремонта будет вынужден обратиться в суд с иском о применении мер, в том числе: удержания суммы долга из заработной платы и других выплат, получаемых должником, наложения ареста на имущество, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и т. д. При этом взыскивается не только сумма задолженности, но и судебные и почтовые расходы.

«Урегулировать этот вопрос можно и в досудебном порядке, заключив соглашение о погашении задолженности, которое дает право отсрочить платеж на определенное время и вносить задолженность равными частями», – подчеркнула и.о. начальника организационно-правового отдела Фонда капитального ремонта Мурманской области Виктория Карпенко.

Как сообщает региональное Министерство строительства, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, превышают величину максимально допустимой доли расходов граждан на эти цели, собственник имеет право на получение субсидии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.