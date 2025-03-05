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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.25 10:00

У Единого губернаторского центра грантов, созданного в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере - жить!», появился свой раздел на «Нашем Севере»

Начал работу Единый губернаторский центр грантов, созданный в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» по поручению губернатора Андрея Чибиса. Жителям Мурманской области больше не нужно изучать различные сайты, чтобы понять, подходит ли их предложение под ту или иную программу.

«Важно, чтобы центр грантов оказывал необходимые консультации по тем проектам и тем грантам, которые у нас уже имеются. И важна скорость, чтобы не было слишком длительного процесса рассмотрения. Часто у людей есть хорошие инициативы, которые мерами поддержки не обеспечены», – пояснил глава региона в понедельник на оперативном совещании.

Информация о доступной поддержке будет собрана в одном месте. Различные конкурсы и отборы на предоставление грантовой поддержки уже размещены в отдельном разделе «Нашего Севера» по четырём основным направлениям: федеральные гранты, региональные гранты, идеи для развития региона и благотворительность.

«Как и в регионе, на федеральном уровне – большое количество инструментов поддержки инициатив по различным направлениям. Направление «Федеральные гранты», представленное на портале, будет включать в себя доступную информацию об актуальных федеральных конкурсах. Площадка позволит собрать нам в одном месте информацию по федеральным грантам, а также информацию о проектах, реализуемым в Мурманской области», – сообщила заместитель губернатора Ольга Вовк.

В дальнейшем на портале будут размещаться отчёты о реализованных проектах.

«Одной из уникальных практик станет раздел, посвящённый благотворительным проектам в регионе, целью которого является помощь в реализации социально значимых инициатив. В регионе реализуются различные по уровню инвестиционные проекты, растёт запрос на решение социальных задач со стороны бизнеса. Площадка позволит объединить все эти стороны», – подчеркнула вице-губернатор.

По её словам, раздел «Благотворительность» будет содержать набор верифицированных муниципалитетами и профильными ведомствами предложений по оказанию поддержки по направлениям: здравоохранение, экология, образование, спорт, городская среда и культура.

Оператором Единого губернаторского центра грантов стало Агентство территориального развития Мурманской области. В рамках проекта оно будет также рассматривать идеи, поступающие в адрес правительства, с участием внешних экспертов и представителей профильных министерств. Ранее такая практика применялась к предложениям, которые жители направляли для формирования стратегического плана «На Севере - жить!». Так, от граждан поступило более 72 тысяч идей по развитию региона.

В завершении доклада Ольги Вовк губернатор в очередной раз обратил внимание на необходимость внимательного отношения к предложениям северян.

«Прошу реагировать и отрабатывать, в случае необходимости будем править и корректировать нормативную базу», – сказал Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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