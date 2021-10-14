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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 12:50

У ФСБ возникли вопросы к «Родине», или Обыски у «городских»

В муниципальное автономное учреждение молодёжной политики «Дом молодёжи» пришли сотрудники ФСБ. Оперативники изымают документы и компьютеры.

Как сообщает ИА «СеверПост», силовиков интересует выявление возможных преступлений коррупционной направленности или хищения бюджетных средств при реконструкции уже давно неработающего кинотеатра «Родина».

Напомним, директором городского «Дома молодёжи» является действующий депутат горсовета Леонид Мостовой.

Стоит отметить, что к судьбе заброшенного здания кинотеатра «Родина» городские власти периодически проявляли интерес. Например, контракт на разработку проектной документации для реконструкции «Родины» администрация Мурманска подписала ещё в 2019 году. Для оплаты работ проектировщику — ООО «Научно-реставрационная фирма «Мир» из Санкт- Петербурга в городском бюджете предусматривались расходы в 21 миллион рублей.

О скором решении всех проблем многострадального здания в центре города в своё время нам рассказывали и Алексей Веллер, и Андрей Сысоев. Они успокаивали старожилов города, что «Родина» практически спасена, но вот тайна о том, кто сдал знаковое здание кинотеатра подрядчику, фактически уничтожившему его, Алексей Веллер умалчивал.

По контракту стоимостью в два десятка миллионов рублей проектная документация должна была быть готова к 1 августу 2019 года. Но не получилось, поэтому 21 декабря 2020 года операции по счетам компании-подрядчика были приостановлены. А здание «Родины» в ужасном состоянии пребывает до сих пор.

Одно радует, что забор вокруг кинотеатра всегда привлекал внимание художников, которые неоднократно использовали его для самовыражения.

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