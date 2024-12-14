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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.24 18:00

У каждого четвёртого жителя Мурманской области случались эксцессы на новогоднем корпоративе

Опрос, проведенный аналитиками hh.ru, показал, что не всегда новогодние корпоративы идут так, как задумали работодатели. Жители Мурманской области рассказали, что на самом деле бывает во время новогодней ёлки на работе и какие санкции получают дебоширы.

Опрос hh.ru показал, что неприятности во время новогоднего корпоратива случались в компании у каждого четвёртого (24%) опрошенного в Мурманской области. Чаще всего (у 30%) это было связано с тем, что многие сотрудники «перебрали» с алкоголем. В целом по стране также часто, как и жители Мурманской области о таком вспоминали работники из Нижегородской области (24%), Московской области (21%) и Москвы (по 20%). В разрезе профессий чаще других о том, что новогодний корпоратив пошел не по плану, заявляли в ходе опроса топ-менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%). Кстати, за год доля тех, у кого на работе коллеги перебрали с алкоголем, выросла лишь на 1 п.п. 

Также опрос показал, что у 18% респондентов бывали случаи, когда коллеги выясняли отношения с помощью физической силы. Примечательно, что за год доля таких случаев, судя по итогам опроса, упала на 6 п.п.

Ещё 9% местных респондентов добавили, что им стало известно об интимной близости коллег на корпоративе. За год доля таких ответов сократилась на 1 п.п. Кроме того, 4% рассказали, что их коллег увольняли за девиантное поведение на корпоративе, что также на 2 п.п. меньше, чем в 2023 году.

Примечательно, что большинство (77%) опрошенных заявили, что сами не были свидетелями случаев, когда корпоратив пошёл не по плану. Более того: 90% респондентов признались, что никогда лично не попадали в такие ситуации. А вот у 5% был подобный опыт, из них 2% просто превысили свою норму алкоголя, 2% вступали в интимную близость с коллегой, ещё 1% подрались прямо во время праздника, а 0,1% даже были уволены за плохое поведение на корпоративе.

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