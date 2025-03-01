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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.25 20:30

У каждого героя, защищающего интересы нашей страны, есть своя героиня: губернатор Андрей Чибис поприветствовал участниц VI конференции «Звезда Севера»

Сегодня в Мурманске на площадке областной филармонии стартовала VI женская конференция «Звезда Севера». Уникальный проект Единого волонтёрского центра Мурманской области объединяет жительниц флотских городов, жен военнослужащих из разных регионов страны: мероприятия проходят также на Камчатке, в Севастополе и на Балтике. Участниц приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«У каждого героя, защищающего интересы нашей страны, в том числе на полях специальной военной операции, есть своя героиня. Вы не только мощная поддержка и надёжный тыл для своих мужчин, но и яркие, оптимистичные, активные и неравнодушные жительницы своих городов. Вы стремитесь сделать жизнь, мир вокруг себя лучше, запускаете и реализуете успешные проекты, в том числе по итогам совместной образовательной программы нашего Единого волонтерского центра и Сенежа. Вы настоящий стержень для нашей страны, на ваших хрупких плечах лежит очень много. Так было и во времена Великой Отечественной войны, и то же мы видим сейчас. Это в том числе и семья, дети, воспитание правильных ценностей. Мы сегодня видим огромное количество участниц, и это значит, что «Звезда Севера» – очень нужный проект, очень правильный, который объединяет в действительно мощное и продуктивное сообщество», – отметил глава региона.

Открывая конференцию, её идейный вдохновитель, руководитель Единого волонтёрского центра, член совета Евразийского женского форума Евгения Чибис поблагодарила всех участниц и спикеров за активное взаимодействие.

«Сегодня меняется роль жены военнослужащего. Теперь это не просто хозяйка. Это женщина, которая меняет мир к лучшему и несет свет в свой дом и семью. Меняются обстоятельства, но девушки становятся только сильнее. С 2020 года «Звезда Севера» выросла в конференцию федерального масштаба, в которой участвуют жители Мурманской области, жены военнослужащих, в том числе из флотских городов нашей страны, объединяя девушек в единое сообщество со своими лидерами изменений, которые постоянно учатся и запускают проекты на своих территориях. Эти девушки – наши опора», – подчеркнула Евгения Чибис. Также она наградила амбассадоров проекта, организаторов конференций в Севастополе, Калининграде, Петропавловске-Камчатском.

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко подчеркнула, что конференция позволяет женщинам раскрыть в себе новые грани.

«В этом зале собрались единомышленницы, и вас объединила конференция, организованная Евгенией Владимировной. Я очень рада, что у меня получается идти рядом с вами, быть на всех мероприятиях, потому что я вижу, как по итогам конференций раскрываются наши женщины. Часто они не знают себя, что они могут, сомневаются в себе, но такая конференция – это прекрасная возможность увидеть, узнать, попробовать. Спасибо за такие прекрасные лекции, тренинги, спикеров, образовательные программы, это очень важно. И то, что это зародилось именно у нас, на Севере, говорит о том, что у нас теплые сердца. Женщины – это тот тыл, который помогает нашим мужчинам, дает им веру в Победу, силы. И нет сомнений, что мы победим! Спасибо за ваши инициативы, за ваше желание и вклад, чтобы наша страна и Север развивались. И спасибо Правительству Мурманской области, Андрею Владимировичу за поддержку проекта», – отметила Татьяна Кусайко. 

В рамках конференции этого года пройдёт ряд круглых столов, лекций, мастер-классов. Отметим, преподаватели и спикеры делятся знаниями на добровольческих началах. Также пройдут показы модных коллекций от мурманских модельеров, ярмарка мастеров ювелирного дела, концертная программа, будет работать экспозиция «Мир камня» с экскурсией от кандидата минералогических наук. Также запланированы презентации проектов от амбассадоров «Звезды Севера».

Участие в конференции этого года принимают порядка 1000 представительниц флотских городов Мурманской области, а также других регионов. 

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, всего с момента создания проекта в 2020 году участницами в разных форматах стали 70 тысяч девушек. За весь период на площадках выступили более 100 спикеров. Кроме того, по итогам конференции реализуется ряд социальных проектов: «ДругаЯ», «Заполярный бал», сеть мини-фитнес-клубов «Малина», «Просто будь!», женский клуб «Полярная звезда», детская конференция «Ты можешь!», проект взаимопомощи для женщин с онкологией. Более 100 девушек со всей страны прошли обучение в Мастерской управления «Сенеж» в рамках программы «Женщина-лидер. Флотские города», и теперь успешно развивают в своих населенных пунктах 20 межрегиональных проектов в сферах культуры, ЗОЖ, экологии, туризма, семейных ценностей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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