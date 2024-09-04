У каждого пятого экономически активного россиянина школьные годы ассоциируются с негативом

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» попросил экономически активных россиян ответить на вопрос, какие ассоциации возникают у них, когда они слышат словосочетание «школьные годы». В открытом опросе по заказу «RussiaToday» приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого россиянина: чаще всего среди них встречались «каторга», «злая училка», «буллинг».

Однако положительных ассоциаций было названо больше. «Школьные годы чудесные» — у 16% россиян фраза ассоциируется с советской песней. У 11% экономически активных россиян школьные годы ассоциируются с радостью, у 9% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 6% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 5% респондентов.

У женщин больше ассоциаций со школой, как положительных, так и отрицательных. Мужчины более лаконичны. Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.

Время проведения опроса: 28—29 августа 2024 года.