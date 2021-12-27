У каждого пятого мурманчанина годовая премия уйдёт на выплату долгов и кредитов

Смена приоритетов: в этом году мурманчанина «тринадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идёт на выплату кредитов и долгов.

Каждый пятый житель Мурманска (21%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — делятся опрошенные экспертами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Напротив, 12% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить её к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 9% респондентов из города. Каждый десятый (10%) планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% мурманчан. 8% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 3%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 4%. Другие планы на премию у 6% мурманчан: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д. Затруднились ответить 3% опрошенных.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят её на семью в Мурманске чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.