У каждого шестого работающего россиянина к 31 декабря останется неиспользованным целый отпуск — 28 дней и более

Меньше всего отдыхают те, кто зарабатывает выше среднего. Меры по сокращению числа неиспользованных дней отпуска у сотрудников принимаются сегодня только в каждой четвертой компании. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором участвовали 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

В 2021 году меры по сокращению числа неиспользованных дней отпуска у сотрудников принимает 25% российских работодателей. Судя по комментариям, обычно менеджеры по персоналу просто напоминают работникам о необходимости придерживаться графика отпусков, но иногда еще и проводят беседы о пользе своевременного отдыха. «Бывает непросто уговорить специалиста отгулять положенное, особенно в последние полтора года», — сообщают работодатели. В 42% компаний таких мер не предпринимается.

Только у 1 из 3 работающих россиян к 31 декабря отпуск будет отгулян полностью (31%). У 9% опрошенных неиспользованными останутся от 1 до 6 дней, у 14% — от 7 до 13 дней. Каждый десятый (10%) не догулял от 2 до 3 недель очередного оплачиваемого отпуска. От 3 до 4 недель остались в запасе у 4%. Целый отпуск и даже больше (свыше 28 дней) не использован у каждого шестого работающего россиянина (16%).

Чем ниже доход респондентов, тем больше среди них тех, кто отгуливает отпуск полностью: к 31 декабря неиспользованных дней не останется у 36% опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей, тогда как среди россиян с доходом свыше 80 тысяч — лишь у 25%. Целый оплачиваемый отпуск и более чаще остается в запасе у мужчин (19% против 14% среди женщин), россиян старше 45 лет (18%) и опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей (22%).

По сравнению с аналогичными исследованиями, число работодателей, убеждающих сотрудников вовремя отгуливать отпуск, снизилось (25% сегодня, 30% в прошлом году и 28% в 2019-м). Россиян, у которых сохраняется 28 и более дней неиспользованного отпуска, сегодня немного больше, чем в 2020-м и до пандемии. Судя по комментариям, в период пандемии коронавируса потребность в отдыхе отчасти закрывалась за счёт нерабочих дней, которые неоднократно объявлялись по эпидемиологическим причинам, существенной причиной является и невозможность отдыхать там, где хочется.