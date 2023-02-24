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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.23 18:00

У каждого второго отца-медалиста ребёнок оканчивает школу с медалью

Чем лучше учились родители, тем лучше учатся их дети. Причём школьные оценки детей больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что ребёнок имеет знак отличия «За особые успехи в учении», сообщили 54% пап и 42% мам, закончивших в своё время школу с золотой или серебряной медалью. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей выпускников из всех округов страны.

У детей, чьи отцы когда-то окончили школу с золотой или серебряной медалью, есть неплохие шансы на такой же высокий результат: о том, что их ребенок имеет медаль «За особые успехи в учении», сообщили 54% пап-медалистов. У 56% отцов, которые учились в основном на «отлично», дети оканчивают школу с тем же результатом. Преимущественно на четверки окончили школу дети 59% пап-хорошистов. А вот отцы-троечники чаще сообщали, что дочери и сыновья превзошли их успехи и окончили школу на четверки (40%).

У матерей, закончивших школу с медалью, дети тоже нередко вырастают медалистами: о таком результате сообщили 42% женщин. 4 из 10 россиянок, которые учились в основном на пятерки, сумели воспитать отличников и из своих детей. Большинство мам-хорошисток (65%) сообщило, что в аттестатах их детей — в основном четверки. Женщины, в чьих аттестатах больше троек, чаще всего говорили, что их сын или дочь окончили школу с теми же оценками (56%).

Но школьные отметки порой субъективны. Главное — вовремя найти своё призвание, считают эксперты «SuperJob».

Время проведения опроса: 1—20 февраля 2023 года.

 

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