У кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Мурманской области? Свежая зарплатная аналитика hh.ru
Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Мурманской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.
Индексация
Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Мурманской области, на данный момент достигла порядка 75 тысяч рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 6,1 тысячи рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 47% работодателей СЗФО и в том числе Мурманской области успели провести индексацию зарплат своих работников. По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Ещё 33% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие три месяца.
У кого зарплаты выросли
Между тем в Мурманской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход в сфере автомобильного бизнеса (+21,2 тысячи) до 116,1 тысячи рублей. На 11,7 тысячи - до 82,5 тысячи рублей выросли зарплаты в вакансиях медицинской сферы. Также на 10,7 тысячи вырос потенциальный доход для финансистов и бухгалтеров (до 73,6 тысячи рублей). При этом есть сферы с падением уровня зарплаты: доход заметно снизился у топ-менеджеров (-18,4 тысячи) до 120,2 тысячи рублей, а также у маркетологов (-11,6 тысячи) до 63,3 тысячи рублей.
Кто больше других доволен зарплатой
При этом опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители Мурманской области за последний год, устраивает лишь 26% респондентов. А вот 17% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина опрошенных (47%) оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.
В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов – также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.
На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Мурманской области за год? Данные hh.ru:
|
Профессиональная область
|
2025
|
2024
|
Динамика
за год
|
Автомобильный бизнес
|
116 103 ₽
|
94 865 ₽
|
21 237 ₽
|
Административный персонал
|
72 986 ₽
|
64 799 ₽
|
8 187 ₽
|
Безопасность
|
70 207 ₽
|
62 849 ₽
|
7 358 ₽
|
Высший и средний менеджмент
|
120 287 ₽
|
138 745 ₽
|
- 18 458 ₽
|
Добыча сырья
|
97 969 ₽
|
102 069 ₽
|
- 4 100 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
81 578 ₽
|
83 597 ₽
|
- 2 019 ₽
|
Информационные технологии
|
77 457 ₽
|
69 631 ₽
|
7 826 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
63 327 ₽
|
74 990 ₽
|
- 11 663 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
82 544 ₽
|
70 831 ₽
|
11 712 ₽
|
Наука, образование
|
62 817 ₽
|
59 299 ₽
|
3 518 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
67 538 ₽
|
59 512 ₽
|
8 026 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
92 767 ₽
|
90 302 ₽
|
2 465 ₽
|
Рабочий персонал
|
89 926 ₽
|
91 928 ₽
|
- 2 002 ₽
|
Розничная торговля
|
64 045 ₽
|
55 820 ₽
|
8 225 ₽
|
Сельское хозяйство
|
102 641 ₽
|
100 758 ₽
|
1 884 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
91 677 ₽
|
93 617 ₽
|
- 1 940 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
91 547 ₽
|
100 387 ₽
|
- 8 839 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
62 433 ₽
|
53 149 ₽
|
9 284 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
69 070 ₽
|
66 099 ₽
|
2 971 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
73 679 ₽
|
62 946 ₽
|
10 733 ₽
|
Юристы
|
70 000 ₽
|
70 240 ₽
|
- 240 ₽
|
Весь рынок труда Мурманской области
|
74 981 ₽
|
68 819 ₽
|
6 162 ₽