У кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Мурманской области? Свежая зарплатная аналитика hh.ru

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Мурманской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.

Индексация

Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Мурманской области, на данный момент достигла порядка 75 тысяч рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 6,1 тысячи рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 47% работодателей СЗФО и в том числе Мурманской области успели провести индексацию зарплат своих работников. По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Ещё 33% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие три месяца.

У кого зарплаты выросли

Между тем в Мурманской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход в сфере автомобильного бизнеса (+21,2 тысячи) до 116,1 тысячи рублей. На 11,7 тысячи - до 82,5 тысячи рублей выросли зарплаты в вакансиях медицинской сферы. Также на 10,7 тысячи вырос потенциальный доход для финансистов и бухгалтеров (до 73,6 тысячи рублей). При этом есть сферы с падением уровня зарплаты: доход заметно снизился у топ-менеджеров (-18,4 тысячи) до 120,2 тысячи рублей, а также у маркетологов (-11,6 тысячи) до 63,3 тысячи рублей.

Кто больше других доволен зарплатой

При этом опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители Мурманской области за последний год, устраивает лишь 26% респондентов. А вот 17% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина опрошенных (47%) оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.

В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов – также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Мурманской области за год? Данные hh.ru: