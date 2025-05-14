В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судовУлица Сафонова: телекомпания «Арктик-ТВ» запускает цикл передач о знаковых улицах города Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.25 12:00

У кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Мурманской области? Свежая зарплатная аналитика hh.ru

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Мурманской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.

Индексация

Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Мурманской области, на данный момент достигла порядка 75 тысяч рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 6,1 тысячи рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 47% работодателей СЗФО и в том числе Мурманской области успели провести индексацию зарплат своих работников. По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Ещё 33% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие три месяца.

У кого зарплаты выросли

Между тем в Мурманской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход в сфере автомобильного бизнеса (+21,2 тысячи) до 116,1 тысячи рублей. На 11,7 тысячи - до 82,5 тысячи рублей выросли зарплаты в вакансиях медицинской сферы. Также на 10,7 тысячи вырос потенциальный доход для финансистов и бухгалтеров (до 73,6 тысячи рублей). При этом есть сферы с падением уровня зарплаты: доход заметно снизился у топ-менеджеров (-18,4 тысячи) до 120,2 тысячи рублей, а также у маркетологов (-11,6 тысячи) до 63,3 тысячи рублей. 

Кто больше других доволен зарплатой

При этом опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители Мурманской области за последний год, устраивает лишь 26% респондентов. А вот 17% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина опрошенных (47%) оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.

В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов – также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Мурманской области за год? Данные hh.ru:

Профессиональная область

2025

2024

Динамика

за год

 Автомобильный бизнес

      116 103 ₽

        94 865 ₽

     21 237 ₽

 Административный персонал

        72 986 ₽

        64 799 ₽

       8 187 ₽

 Безопасность

        70 207 ₽

        62 849 ₽

       7 358 ₽

 Высший и средний менеджмент

      120 287 ₽

      138 745 ₽

-   18 458 ₽

 Добыча сырья

        97 969 ₽

      102 069 ₽

-     4 100 ₽

 Домашний, обслуживающий персонал

        81 578 ₽

        83 597 ₽

-     2 019 ₽

 Информационные технологии

        77 457 ₽

        69 631 ₽

       7 826 ₽

 Маркетинг, реклама, PR

        63 327 ₽

        74 990 ₽

-   11 663 ₽

 Медицина, фармацевтика

        82 544 ₽

        70 831 ₽

     11 712 ₽

 Наука, образование

        62 817 ₽

        59 299 ₽

       3 518 ₽

 Продажи, обслуживание клиентов

        67 538 ₽

        59 512 ₽

       8 026 ₽

 Производство, сервисное обслуживание

        92 767 ₽

        90 302 ₽

       2 465 ₽

 Рабочий персонал

        89 926 ₽

        91 928 ₽

-     2 002 ₽

 Розничная торговля

        64 045 ₽

        55 820 ₽

       8 225 ₽

 Сельское хозяйство

      102 641 ₽

      100 758 ₽

       1 884 ₽

 Строительство, недвижимость

        91 677 ₽

        93 617 ₽

-     1 940 ₽

 Транспорт, логистика, перевозки

        91 547 ₽

      100 387 ₽

-     8 839 ₽

 Туризм, гостиницы, рестораны

        62 433 ₽

        53 149 ₽

       9 284 ₽

 Управление персоналом, тренинги

        69 070 ₽

        66 099 ₽

       2 971 ₽

 Финансы, бухгалтерия

        73 679 ₽

        62 946 ₽

     10 733 ₽

 Юристы

        70 000 ₽

        70 240 ₽

-        240 ₽

 Весь рынок труда Мурманской области

        74 981 ₽

        68 819 ₽

       6 162 ₽

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отделение СФР по Мурманской области выплачивает ежемесячную денежную выплату более 53 тысячам жителей региона-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»