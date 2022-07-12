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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 12:45

У компаний Мурманской области растёт потребность в новых сотрудниках

Сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах сферы «Маркетинг, реклама, PR» – в июне в Мурманской области было открыто сразу на 77,3% больше таких вакансий, чем в мае. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли «Добыча сырья» (+45,6%), «Административный персонал» (+32,1%), «Банки, инвестиции, лизинг» (+22,4%), «Наука, образование» (+18,7%), «Начало карьеры, студенты» (+17,2%), «Транспорт, логистика» (+15,9%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+15,5%), «Управление персоналом, тренинги» (+13,6%) и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (+13,5%).

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию со спросом на персонал в Мурманской области: в июне в регионе было открыто более 5000 новых вакансий, что на 7,3% превышает показатели мая.

Показательно, что это сильно больше уровня вакансий в июне 2021 года, а также это один из самых существенных месячных приростов по количеству вакансий за последний год (наглядно на диаграмме).

Сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах сферы «Маркетинг, реклама, PR» – в июне в Мурманской области было открыто сразу на 77,3% больше таких вакансий, чем в мае. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли «Добыча сырья» (+45,6%), «Административный персонал» (+32,1%), «Банки, инвестиции, лизинг» (+22,4%), «Наука, образование» (+18,7%), «Начало карьеры, студенты» (+17,2%), «Транспорт, логистика» (+15,9%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+15,5%), «Управление персоналом, тренинги» (+13,6%) и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (+13,5%).  

При этом количество новых предложений о работе сократилось в следующих сферах: «Производство» на 2,7%, в ИТ-секторе на 4,1%, в сфере «Консультирование» на 5,8%, в сфере искусства на 10,5%, в сфере «Закупки» на 18,4%, в сфере безопасности на 30,2%, а также в госслужбе на 47,1%.

Самыми востребованными в Мурманской области остаются специалисты сферы продаж – на них приходится 40% всех вакансий июня. На втором месте – начинающие специалисты (24% вакансий). На третьем и четвертом местах – строители и рабочий персонал (по 18%), на пятом – специалисты транспортной сферы (12%).

Профсфера

Доля прироста вакансий       за месяц

Маркетинг, реклама, PR

77,3%

Добыча сырья

45,6%

Административный персонал

32,1%

Банки, инвестиции, лизинг

22,4%

Наука, образование

18,7%

Начало карьеры, студенты

17,2%

Транспорт, логистика

15,9%

Туризм, гостиницы, рестораны

15,5%

Управление персоналом, тренинги

13,6%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

13,5%

Строительство, недвижимость

11,7%

Продажи

10,9%

Рабочий персонал

10,6%

Высший менеджмент

10,4%

Инсталляция и сервис

9,5%

Домашний персонал

8,3%

Юристы

6,2%

Медицина, фармацевтика

5,2%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

3,7%

Автомобильный бизнес

3,2%

Производство

-2,7%

Информационные технологии, интернет, телеком

-4,1%

Консультирование

-5,8%

Искусство, развлечения, масс-медиа

-10,5%

Закупки

-18,4%

Безопасность

-30,2%

Государственная служба, некоммерческие организации

-47,1%

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