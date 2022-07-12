У компаний Мурманской области растёт потребность в новых сотрудниках
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию со спросом на персонал в Мурманской области: в июне в регионе было открыто более 5000 новых вакансий, что на 7,3% превышает показатели мая.
Показательно, что это сильно больше уровня вакансий в июне 2021 года, а также это один из самых существенных месячных приростов по количеству вакансий за последний год (наглядно на диаграмме).
Сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах сферы «Маркетинг, реклама, PR» – в июне в Мурманской области было открыто сразу на 77,3% больше таких вакансий, чем в мае. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли «Добыча сырья» (+45,6%), «Административный персонал» (+32,1%), «Банки, инвестиции, лизинг» (+22,4%), «Наука, образование» (+18,7%), «Начало карьеры, студенты» (+17,2%), «Транспорт, логистика» (+15,9%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+15,5%), «Управление персоналом, тренинги» (+13,6%) и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (+13,5%).
При этом количество новых предложений о работе сократилось в следующих сферах: «Производство» на 2,7%, в ИТ-секторе на 4,1%, в сфере «Консультирование» на 5,8%, в сфере искусства на 10,5%, в сфере «Закупки» на 18,4%, в сфере безопасности на 30,2%, а также в госслужбе на 47,1%.
Самыми востребованными в Мурманской области остаются специалисты сферы продаж – на них приходится 40% всех вакансий июня. На втором месте – начинающие специалисты (24% вакансий). На третьем и четвертом местах – строители и рабочий персонал (по 18%), на пятом – специалисты транспортной сферы (12%).
|
Профсфера
|
Доля прироста вакансий за месяц
|
Маркетинг, реклама, PR
|
77,3%
|
Добыча сырья
|
45,6%
|
Административный персонал
|
32,1%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
22,4%
|
Наука, образование
|
18,7%
|
Начало карьеры, студенты
|
17,2%
|
Транспорт, логистика
|
15,9%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
15,5%
|
Управление персоналом, тренинги
|
13,6%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
13,5%
|
Строительство, недвижимость
|
11,7%
|
Продажи
|
10,9%
|
Рабочий персонал
|
10,6%
|
Высший менеджмент
|
10,4%
|
Инсталляция и сервис
|
9,5%
|
Домашний персонал
|
8,3%
|
Юристы
|
6,2%
|
Медицина, фармацевтика
|
5,2%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
3,7%
|
Автомобильный бизнес
|
3,2%
|
Производство
|
-2,7%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
-4,1%
|
Консультирование
|
-5,8%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
-10,5%
|
Закупки
|
-18,4%
|
Безопасность
|
-30,2%
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
-47,1%