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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.24 12:00

У компаний Мурманской области растёт востребованность подработчиков

Аналитики hh.ru исследовали рынок труда региона и выяснили, кого чаще всего работодатели региона приглашают на подработку, отрасли компаний, предлагающих подработку, и диапазон зарплат. Весной этого года количество вакансий с подработкой в Мурманской области увеличилось на 97%.

В связи с приближением майских праздников мурманские работодатели стали чаще предлагать подработку соискателям. Так, если ещё в конце зимы компании предлагали более 500 вакансий для подработки в северном регионе, то с началом весны количество предложений увеличилось на 97%.

Вырос и доход, который можно получить на подработке. Так, если ещё зимой этого года в вакансиях с подработкой компании указывали диапазон зарплат от 30 тысяч рублей до 140 тысяч рублей, то теперь уже от 45 тысяч рублей до 220 тысяч рублей.

Чаще всего подработку в Мурманской области предлагают продавцам-консультантам (каждая третья вакансия в регионе). Спрос на продавцов-консультантов с конца зимы увеличился в 2,2 раза. Второе место по востребованности делят курьеры и водители (7% от общего числа вакансий), причём спрос на первых вырос на 95%, на последних – в 3,3 раза. На третьем месте по спросу у местного бизнеса – мерчандайзеры, спрос на них увеличился на 97%.

Большую долю вакансий с подработками разместили компании из розницы, ИТ-сферы, бизнесового консалтинга и финансового сектора.

Среди городов Мурманской области лидером по востребованности специалистов для подработок стал Мурманск, на который приходится более половины объявлений от общего числа. Здесь компании стали искать работников на подработку на 118% чаще. На втором месте по количеству подработки – Апатиты, число вариантов которой выросло на 108%. Третье место занимает Мончегорск – тут с приходом весны вырос спрос на подработчиков на 72%.

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