У компаний растёт спрос на сотрудников, умеющих общаться в онлайн. Эксперты составили рейтинг основных правил цифрового этикета

Онлайн стирает границы. Не видя собеседника лично, мы порой забываем, что «на линии» живой человек и с ним нужно общаться так же уважительно и бережно, как если бы это была коммуникация лицом к лицу. В эпоху удалёнки это особенно важно.

Работодатели ценят сотрудников, которые умеют корректно общаться с коллегами и грамотно вести деловую переписку. Так, с начала на hh.ru было размещено более 190000 вакансий, в которых одним из требований был указан навык делового общения. Это на 30% больше, чем в 2022 году. Интересно, что такое требования есть не только в вакансиях для офисных сотрудников, но и в целом для всех работников, которые могут переписываться с коллегами по работе в соцсетях или почте (курьеры, водители, экспедиторы, инженеры, строители и т.д.) В связи с такой тенденцией эксперты hh.ru составили своеобразный «Кодекс онлайн-чести», чтобы вы могли писать и звонить другим членам команды, оставаясь их самым интеллигентным и учтивым коллегой.

✓ Учитывайте разницу часовых поясов, прежде чем писать

Раньше такой совет показался бы странным, но сейчас сотрудники одной компании часто разбросаны по разным странам, график работы всё больше гибкий и индивидуальный. Отправляя сообщение, не забудьте убедиться, что у адресата не глубокая ночь. Если всё же вам нужно сделать это прямо сейчас, воспользуйтесь функцией отложенной отправки или доставки без звука.

✓ Укладывайте» все мысли в одно сообщение

Постарайтесь описать задачу или вопрос за одно отправление, не дробя его на несколько маленьких сообщений, которые вы шлёте друг за другом, в противном случае это доставит адресату неудобства.

✓ Голосовые сообщения — только с разрешения

Да, в некоторых случаях войсы действительно выручают — если нужно быстро или подробно что-то объяснить. Излагайте кратко и по делу. И не забывайте: град голосовых не только в корпоративной, но и любой другой переписке оценивается в 9 баллов из 10 по шкале «Раздражает».

✓ Следите за интонациями

В Сети настроение не всегда «считывается», поэтому пишите и изъясняйтесь так, чтобы вас поняли однозначно. И не экономьте на знаках!

✓ Не оставляйте сообщения коллег без ответа

Если не можете ответить сразу, обозначьте, что вы прочитали и вернётесь с информацией чуть позже. Или уберите отметку о прочтении, чтобы не заставлять человека на том конце гадать, почему вы молчите, хотя точно видели послание.

✓ Избегайте флуда

В корпоративных чатах пишите только по делу — они существуют для координационных и организационных моментов команды и помогают сонастроиться в работе, если вы не в одном офисе. Фото удавшегося шашлыка и семьи на отдыхе приберегите для групп с друзьями или для другого чата с коллегами, созданного как раз для офтоп-тем и приятного трёпа.

✓ Не выключайте уведомления чата в рабочие часы

Даже если он разрывается. Иначе рискуете пропустить что-то важное. А вот в выходной, наоборот, замьютьте — выключите звук. И вообще, договоритесь с сослуживцами, что не беспокоите друг друга в это время. Соблюдайте баланс между работой и личной жизнью.

✓ Не пренебрегайте приватной перепиской и тегированием

Если у вас вопрос к конкретному человеку и обсудить его вы сможете вдвоём, «уйдите» в «личку». Не стоит заставлять коллег каждый раз вздрагивать от сообщений, которые не касаются их самих и их функций, но отвлекают.

Когда вы предлагаете или спрашиваете что-то у определённого участника рабочего чата, но хотите, чтобы и другие были в курсе, просто тегните его, чтобы он быстрее увидел сообщение.

✓ Договоритесь о беседе заранее

Уточните, в каком формате собеседнику будет комфортно говорить: по аудио- или видеозвонку, в мессенджере или каком-то другом приложении.

✓ Назначьте время созвона

С учётом пожеланий собеседника и в пределах рабочего дня. Хотя если вам обоим удобно созвониться до его начала или уже после, тоже ничего.

✓ Не звоните без согласования

Даже если дело срочное, сначала отправьте предупредительное сообщение.

✓ Будьте готовы к видеозвонкам

Онлайн-планёрки давно стали частью рутины многих компаний, но любят их не все. Некоторым всё ещё тревожно: как они и всё вокруг них выглядит на экране. Именно поэтому лучше всего отвести в доме специальное место, где всё располагает к совещаниям с картинкой: хороший свет, гармоничный интерьер и тишина. И да: подобное стеснение точно не повод, чтобы не включать камеру вообще. Как оказалось, чёрный экран вместо живого человека может задеть коллег.