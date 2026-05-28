У мемориала Защитникам советского Заполярья прошла торжественная церемония забора пламени Вечного огня

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске стартуют работы по благоустройству территории и сохранению объекта культурного наследия регионального значения — мемориала Защитникам советского Заполярья. Более 50 лет мурманский «Алёша» простоял на вершине Зеленого мыса без существенного ремонта. Благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным в ходе Международного арктического форума в 2025 году, масштабный проект обновления символа города-героя получил федеральное финансирование.

Работы будут проводиться не только на бетонной фигуре солдата, но и на всем мемориальном комплексе, поэтому факел Вечного огня у подножия памятника придётся потушить. Но сам огонь решено сохранить, чтобы от язычка негасимого пламени по окончании реализации проекта вновь зажечь факел на Зелёном мысу.

27 мая у мемориала прошла торжественная церемония забора пламени Вечного огня. В сопровождавшем ее митинге приняли участие заместитель губернатора Анна Головина, глава города Мурманска Иван Лебедев, депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев, юнармейцы, волонтёры, ветераны боевых действий, военнослужащие.

Особым гостем церемонии стала заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Михайловна Письменная — участница переноса Вечного огня от памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи на Зеленый мыс в 1975 году.

Участники митинга почтили минутой молчания память павших защитников Заполярья. После кратких выступлений почетных гостей настал черед кульминации — зажжения лампады от пламени Вечного огня. Право сделать это было предоставлено знаменосцу парадного расчёта отряда Юнармии города-героя Мурманска, учащемуся 11 класса гимназии №7 Тян Хан-Ёну и Валентине Письменной.

По окончании церемонии лампада была перевезена в Долину Славы, где частица Вечного огня будет храниться до завершения работ на мемориале.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32538&page=1

