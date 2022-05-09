У мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья» состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине Великой Победы

Губернатор Андрей Чибис принял участие в митинге, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья».

В своей торжественной речи глава региона поздравил собравшихся с праздником и благодарил северян за их трепетное отношение к прошлому и патриотизм.

«Дорогие северяне, глубокоуважаемые ветераны войны, труженики тыла и дети войны! Хочу поздравить вас с главным праздником нашей страны, с днем Великой Победы! Она тяжело далась нашему народу – жизнями родных и близких. Самое главное, что Север все помнит, подвиг наших предков останется в нашей памяти навсегда», – поздравил собравшихся губернатор Андрей Чибис.

О защите Родины в своей речи также говорил командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом Александр Моисеев.

«Сегодня мы находимся у мемориального комплекса, чтобы поклониться памяти подвига воинов-защитников Заполярья, воинов Великой Победы, народа-победителя. Мы стоим у подножия памятника – символа воина-защитника и освободителя, воина, который разгромил фашистские полчища, освободил Европу от нацизма. Во всех городах России, братских государств и Европы стоят такие памятники. Именно воин-освободитель является той основой, которая сегодня позволяет нам говорить о будущем, о мире», – подчеркнул Александр Моисеев и еще раз поздравил северян с праздником.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение митинга подвиг советских воинов почтили минутой молчания и оружейными залпами. Кроме того, участники возложили венки и цветы к памятнику «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и поставили лампаду с частицей Вечного огня, расположенного у мемориала «Могила Неизвестного Солдата» в городе-герое Москве.