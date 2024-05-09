У мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» состоялся торжественный митинг, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участие в мероприятии приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Краснознамённым, ордена Ушакова, Северным флотом, вице-адмирал Константин Кабанцов.

Обращаясь к ветеранам, труженикам тыла, детям войны и всем северянам, которые пришли на митинг, глава региона отметил, что мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – священное место для всех жителей Мурманской области.

«Мы осознаём и понимаем, насколько те, кто служил, воевал и трудился в Заполярье, внесли неоценимый вклад в общую Победу. Все мы знаем, что Гитлер давал три дня, чтобы захватить стратегический порт Мурманск. Но долгих три года бойцы Северного флота, ополченцы, пограничники и все жители, которые встали на защиту Кольской земли, держали этот рубеж и не сдали город. Мурманск был сожжён вражеской авиацией, но несмотря на постоянные бомбёжки, порт и рыбаки работали, обеспечивая фронт и страну всем необходимым. Подвиг жителей Кольского Заполярья и всех тех, кто пришёл, чтобы защитить эту землю, навсегда останется в памяти наших людей», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также выразил признательность участникам специальной военной операции, которые сейчас стоят на защите Родины, а также тем, кто помогает нашим бойцам – волонтёрам, предпринимателям и всем неравнодушным жителям.

«Сегодня на полях специальной военной операции опять воюют наши ребята: военнослужащие Северного флота, Ленинградского округа, мобилизованные ребята и те, кто ушли добровольцами. Они храбро и мужественно стоят на защите прав государства и народа. Низкий поклон также всем, кто помогает фронту. Давайте чтить и помнить поколения победителей – наших дедов и прадедов, которые отстояли нашу страну, и, конечно, нынешних защитников, героев и всех тех, кто, трудясь, приближает ещё одну важнейшую для нашей страны победу. Ещё раз с праздником! С Днём Великой Победы!», – сказал глава региона.

К ветеранам и жителям города-героя Мурманска обратился командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

«Сегодня, в условиях специальной военной операции, в то время, когда идёт борьба за независимость нашей Родины, за безопасность народов, населяющих Россию, понятие защиты Отечества, воинского и гражданского долга обрели особую ценность. Защита Отечества – это главная задача, которую решают сейчас наши Вооруженные силы, в том числе и Северный флот в ходе специальной военной операции. Наши бойцы воюют мужественно, героически, умело, не щадя своей крови и самой жизни. И мы уверены, что все задачи, поставленные командованием в зоне специальной военной операции, нашими командирами и бойцами будут успешно решены. И нет сомнений в нашей победе, так же, как и 79-лет назад в Великой Отечественной войне», – сказал вице-адмирал Константин Кабанцов.

Подвиг защитников Отечества почтили минутой молчания. Кроме того, участники возложили венки и цветы к памятнику «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и к памятным плитам городов-героев.

В честь 79-й годовщины Победы, в соответствии с приказом Министра обороны России Сергея Шойгу, сегодня в 22.00 по местному времени в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии состоятся артиллерийские салюты. В столице Кольского Заполярья 30 залпов прозвучат с площадки в районе Абрам-Мыса.

Фото: https://gov-murman.ru