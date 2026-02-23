У мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в Мурманске состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества

В мероприятии приняла участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, заместитель командующего Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом Игорь Курочкин, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, сенатор от Мурманской области Лариса Круглова, депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации города Мурманска Иван Лебедев, участники СВО, участники проекта «Герои Севера», общественность и молодёжь.

«Дорогие защитники, ветераны, дети войны! От имени губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса и от себя лично я приветствую всех на митинге, посвящённом Дню защитника Отечества. Этот день – символ мужества и смелости, достоинства и преданности своей стране. Сегодня мы особенно чествуем тех, кто выбрал для себя миссию служения, защищая нашу Родину. Мы говорим особые слова благодарности, вспоминая все поколения защитников Кольского Заполярья, отдаем особую дань памяти и уважения солдатам, победившим в Великой Отечественной войне, защитившим стратегически важный Арктический рубеж нашей страны! Мурманская область - регион, чья судьба тесно связана с Северным флотом и Ленинградским военным округом, уважение и честь у нас в крови. Мы благодарны нашим бойцам, которые сейчас сражаются за безопасность Отечества, являются достойными потомками народа-победителя!», – в приветственном слове сказала Оксана Демченко.

Выступая на митинге, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин отметил, что День защитника Отечества – праздник единения и сплочения всех россиян. От имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова он поздравил присутствующих и всех, кто сегодня защищает Родину с оружием в руках.

«День защитника Отечества стал для нас днём памяти и уважения всех тех, кто защищал нашу Родину, независимо от эпохи и обстоятельств. Воинская служба в нашей стране на протяжении десятилетий пользуется почётом и уважением. Героическая история российского воинства передается из поколения в поколение, формируя у современной молодёжи мировоззрение патриотов. Сегодня в условиях специальной военной операции, в то время как идёт борьба за независимость нашей Родины, за будущее народов, населяющих Россию, понятие защиты Отечества, исполнения воинского и гражданского долга наполняется особым смыслом. Защита Отечества – это главная задача, которую решают сейчас наши Вооружённые силы, и, в том числе, военнослужащие Северного флота в зоне специальной военной операции. Наши воины воюют мужественно, героически, умело, не щадя своей крови и самой жизни. И мы уверены, что все задачи, поставленные командованием в зоне специальной военной операции, нашими командирами и бойцами будут успешно решены», - сказал контр-адмирал Игорь Курочкин.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что сегодня наша страна чествует всех, кто посвятил свою жизнь ратному труду, кто в разные времена вставал на защиту Отечества, и кто сегодня оберегает мирный покой граждан и суверенитет государства:

— В истории России немало страниц, свидетельствующих о доблести наших воинов и их беззаветной преданности своему народу и стране. Мы гордимся каждым из них и низко склоняем головы перед павшими бойцами и ветеранами. Этот день имеет особое значение для жителей нашего стратегически значимого региона – Мурманской области. Кольская земля стала родным домом для тысяч военнослужащих – нынешних защитников Отечества. Служба в суровых условиях и готовность в любую минуту выполнить самые сложные задачи, что не раз подтверждалась делом, заслуживают самой высокой оценки.

Слова поддержки парламентарий адресовал бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, слова благодарности – всем защитникам Отечества за безграничную любовь и преданность Родине, личную ответственность за её благополучие.

Участники митинга почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за защиту Советского Заполярья, и возложили цветы к Вечному огню в знак глубокого уважения всем, кто сражался за Родину.

Напомним, во всех муниципалитетах Мурманской области в эти дни проходят культурные мероприятия, посвящённые 23 февраля. Всего запланировано более 210 различных мероприятий, направленных на укрепление патриотизма и сохранение исторической памяти.

Сегодня в честь праздника на Мурманском прогремит праздничный салют.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562712/#&gid=1&pid=14