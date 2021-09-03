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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 10:15

У молодых учёных Заполярья появится новая возможность для реализации своего потенциала

С предложением создать единую платформу для учёных и реализации их потенциала, где были бы сконцентрированы все доступные лаборатории, выступила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Необходимо создать единую платформу, на которой молодой учёный, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своём институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой», — отмечает Елена Шмелева.

Предполагается, что с помощью платформы молодой учёный сможет изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе, но без бюрократических и политических ограничений, которые существуют сегодня.

На сегодняшний день в регионах страны реализуется ряд мер поддержки молодых специалистов. Одна из них была запущена в Заполярье в этом году впервые.

«В этом году в Мурманской области впервые для поддержки научно-исследовательских проектов молодых учёных Заполярья состоялся конкурс грантов. На участие было подано 28 проектов, 10 из которых получили поддержку. Это хорошая практика, которая позволяет специалистам реализовать свой потенциал», — отметила главный специалист отдела профессионального образования и науки Министерства образования Мурманской области Вера Демяшина.

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