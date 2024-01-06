У мошенников нет праздничных и выходных дней

Жительница Первомайского округа стала жертвой аферистов, представившихся энергетиками.

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску обратилась жительница одного из многоквартирных домов, расположенных по Лыжному проезду. 70-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что к ней в квартиру позвонили двое мужчин, которые представились сотрудниками энергетической службы. Они убедили пенсионерку в том, что её электросчетчик требует замены в связи с неполадками. При этом сразу обозначили, что их услуги носят платный характер.

Женщина поверила «энергетикам» и разрешила провести работы по замене определенных частей электрического счётчика, заплатив при этом 20 тысяч рублей за их услуги. Через непродолжительное время она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время оперативниками уголовного розыска проводится весь комплекс мероприятий, направленный на установление личностей преступников. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о мерах личной безопасности и предосторожности при общении с незнакомыми людьми. Информацию, исходящую от посторонних необходимо проверять. Не стоит сразу открывать дверь незнакомцам. При любой подозрительной ситуации необходимо оперативно обратиться в правоохранительные органы.