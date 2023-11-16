У мошенников появилась очередная схема обмана доверчивых гражданВ Мурманской области стартовала акция «Серебряная ёлка»
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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 10:15

У мошенников появилась очередная схема обмана доверчивых граждан

В качестве повода они используют ввод в обращение модернизированных пятитысячных банкнот. Аферисты названивают людям и, представляясь сотрудниками различных ведомств, банковских или социальных служб или даже Центрального банка, пытаются убедить граждан срочно обменять купюры старого образца на новые, иначе скоро они якобы «сгорят».

Предлагают прислать своих представителей, чтобы те помогли с обменом.

«Звонить с таким предложением могут только мошенники. На самом деле никакого обязательного обмена нет и не будет. Обновленные купюры номиналом 5000 рублей поступят в оборот не скоро. Необходимо время на адаптацию оборудования для их приема и выдачи. По мере его настройки банкноты будут появляться в обращении. Они будут обращаться наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года. Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом – по мере износа и обветшания старых банкнот. На это уйдет не один год», – комментирует заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Стоит помнить, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, а его сотрудники не звонят им, не направляют писем и документов, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

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