У муниципалитетов появятся «внутренние» и «внешние» границы прилегающих территорий

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили и рекомендовали принять во втором и окончательном чтении проект закона «О порядке определения границ прилегающих территорий органами местного самоуправления».

Данный документ разработан в целях уточнения и расширения норм, регламентирующих порядок определения границ прилегающих территорий правилами благоустройства территории муниципального образования. В частности, вводятся такие новые понятия, как «внутренняя граница прилегающей территории», «внешняя граница прилегающей территории», предусматриваются критерии установления границ прилегающей территории.

Комитет поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования автомобильного туризма и реализации туристского кластера в Российской Федерации». Он создаёт основу для развития правового регулирования и поддержки автомобильного туризма. С этой целью законопроект предусматривает введение новых понятий: «туризм автомобильный», «кемпинг», «караван», «туристический кластер», «автотуристский кластер», закрепляет приоритет развития туристских, автотуристких кластеров через государственно-частное партнёрство и другие механизмы привлечения внебюджетного финансирования, возлагает на Федеральное агентство по туризму обязанности по содействию развития туристских кластеров.