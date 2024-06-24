По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители – главы округов регулярно проводят встречи с мурманчанами. На прошедшей неделе состоялись три таких собрания.

Глава Ленинского округа Андрей Костин совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Любовью Лычкиной пообщались с жителями дома №6 по улице Виктора Миронова и близлежащих домов. У мурманчан накопилось много вопросов, касающихся содержания дворовых территорий. Собравшиеся обратили внимание на нерегулярность вывоза крупногабаритного мусора с контейнерной площадки, неудовлетворительное состояние внутридомовых инженерных сетей в подвале дома №2/5 на улице Свердлова, отсутствие в микрорайоне площадки для выгула собак, а также на мусор, находящийся на территории газгольдера. Кроме того, мурманчанки попросили оказать помощь в завозе грунта для палисадников.

Помимо жалоб на встрече были озвучены и положительные моменты. Жильцы выразили благодарность сотрудникам Управления дорожного хозяйства за качественное содержание дороги по улице Юрия Гагарина.

Жители домов №№4 и 6 на проезде Капитана Тарана обеспокоены состоянием детской игровой площадки. Малые архитектурные формы давно требуют обновления: песочница разбита, скамейки пора покрасить. При участии главы Октябрьского округа Елены Ширшовой и депутата Совета депутатов города Мурманска Елены Меркушовой была достигнута договоренность с управляющей организацией о приведении игрового оборудования в порядок. Еще ряд вопросов касался состояния дорожного покрытия и надписей на строении, находящемся во дворе. Они были оперативно закрашены.

Ранее мурманчане, проживающие по адресу: улица Академика Книповича, 38, просили завезти землю на дворовую территорию. Пожелание было выполнено, теперь участок украшают цветы.

Жители дома №24 на улице Олега Кошевого обратились к заместителю главы Первомайского округа Ксении Изгаревой и депутату Совета депутатов города Мурманска Дмитрию Коваленко с просьбами окрасить входную дверь в подъезд, покосить траву на зелёных зонах и отремонтировать почтовые ящики. Также горожане рассказали о протечке межпанельных швов и кровли по адресу проспект Кольский, 88 и выбоинах в дорожном покрытии.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27663&page=1