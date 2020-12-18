У мурманчан нашлись вопросы к главе администрации города

Сегодня состоялась онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Октябрьского округа. Встречи в таком формате уже стали традиционными.

Большой блок вопросов жителей Октябрьского округа касался работы управляющих компаний.

Некоторые мурманчане обратились к главе администрации города Мурманска по поводу отсутствия в их квартирах горячего водоснабжения. Для решения этих проблем запланирована замена 30 теплообменников в многоквартирных домах, напомнил Евгений Никора. Эта работа организована при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

– Мы предметно обсудили болевые точки в работе управляющих компаний по конкретным адресам. В рамках своих полномочий мы будем продолжать проверки качества работы организаций, в отношении которых у горожан возникают нарекания, и принуждать их к выполнению своих обязательств перед собственниками жилья, – прокомментировал Евгений Никора.

Жителей областного центра также волнуют темы благоустройства дворовых территорий, сноса ветхих строений и переселения. Особое внимание главы администрации областного центра вызвало обращение мурманчанки о предоставлении её сыну медицинской помощи в индивидуальном порядке. Евгений Никора взял эту ситуацию на личный контроль.

Видеозапись встречи главы администрации города Мурманска Евгения Никоры можно посмотреть на официальной странице администрации города Мурманска в социальной сети «ВКонтакте».