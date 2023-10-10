У мурманчан растёт потребность в подработке плюсом к дополнительному заработку

В Мурманской области 56% опрошенных или каждый второй заявил, что нуждается в дополнительном заработке плюсом к основному, что на 6% больше, чем в начале этого года. С другой стороны, 33% пока не видят потребности в подработке. Уже есть дополнительный заработок кроме основной работы у 6% опрошенных жителей региона. Остальные затруднились ответить.

Массовое исследование специалистов hh.ru, проведенное среди жителей Мурманской области, показывает, что уровень востребованности подработки как у трудящихся, так и у безработных продолжает расти на протяжение вот уже девяти месяцев.

В разрезе регионов аналитика показывает, что:

- меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Уральского ФО, а также Москвы и области: по 47% отрицательных ответов;

- противоположная ситуация наблюдается на Дальнем Востоке: 55% положительных ответов;

- наибольшая доля тех, у кого подработка уже есть подработка в целом по стране – это жители Петербурга и Ленобласти, здесь подработка уже есть у каждого десятого (10%). Для сравнения в целом по стране доля таких людей пока что составляет 7%;

- в Мурманской области 56% опрошенных или каждый второй заявил, что нуждается в дополнительном заработке плюсом к основному, что на 6% больше, чем в начале этого года. С другой стороны, 33% пока не видят потребности в подработке. Уже есть дополнительный заработок кроме основной работы у 6% опрошенных жителей региона. Остальные затруднились ответить.

В разрезе профсфер:

Лидерами по числу желающих найти подработку дополнительно к основному заработку оказались работники сферы науки и образования (62% опрошенных), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%).

При этом ближе к осени у представителей 10 из 21 профессиональной сферы существенно вырос интерес к подработке. Так, существенно выросла потребность в подработке (+10% за лето) у работников медицинской и фармакологической сферы. На 9% вырос интерес к дополнительному заработку и у работников сферы добычи сырья, на 6% - среди работников автобизнеса и общепита, стали на 5% чаще искать подработку и учителя.

С другой стороны, чаще всего говорили, что не нуждаются в подработке соискатели из сферы автобизнеса и строительства (по 56%), безопасности (55%). Уже имеют дополнительный заработок плюсом к основному чаще всего маркетологи и пиарщики (15%) (наглядно на графике).