У мурманских подростков есть возможность поработать и заработать

В Мурманске продолжают работу школьные отряды, организованные на базе ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Летом мурманские школьники в возрасте от 14 до 18 лет имеют возможность трудоустроиться и заняться уборкой улиц областного центра.

– График работы, гибкий, он зависит от возраста ребят, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Заработная плата составит около 25 тысяч рублей на руки, плюс предусмотрен бонус в 2000 рублей от Центра занятости за полностью отработанный месяц.

Стоит отметить, что среднее количество школьников, временно трудоустроенных в УДХ, составляет 15 человек. Ребята оформляются сроком на один месяц, чтобы за лето как можно больше подростков получили возможность заработать.

Кроме работ на городских улицах, у мурманских школьников есть возможность поработать в учреждениях образования. Фронт работ соответствует санитарным требованиям и возрастным особенностям. Ребята занимаются уборкой палисадников, общей территории, подготовкой помещений к новому учебному году.