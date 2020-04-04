У мурманских старшеклассников появились дополнительные возможности

Гимназия № 8 г . Мурманска, в которой по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» открыт транспортно-логистический класс, стала победителем двух конкурсов: федерального грантового отбора в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и регионального, направленного на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области.

Как рассказала директор гимназии Ольга Дзюба, средства будут направлены на реализацию проекта гимназии «Центр технологического образования «SMART» как инструмент формирования цифровых компетенций учащихся». Он направлен на поддержку дополнительного образования детей для углубленного изучения математики и информатики. Название центра – это акроним, означающий единство 5 модулей проекта: «Skills», «Mathematics», «Architecture», «Robotics», «Technology». В его рамках будут организованы дополнительные факультативные занятия, кружки, конкурсы, проектные смены, расширена деятельность шахматного клуба.

«В этой работе мы исходим из того, что образовательные учреждения являются неоценимыми помощниками для реального сектора экономики региона в части формирования у школьников предпрофессиональных компетенций, аналитического, логического и системного мышления, IT-компетенций и навыков программирования, в подготовке к поступлению в вузы на инженерные, технические, логистические специальности. К реализации проекта будут привлечены ключевые партнеры гимназии – такие, как «Мурманский морской торговый порт»», – прокомментировала директор гимназии Ольга Дзюба.

Важно отметить, что выделенные федеральные и региональные средства пойдут на создание дополнительной системы на базе гимназии. Новые форматы не прекратят свою работу после завершения сроков реализации грантов, а будет действовать на постоянной основе. При этом они будут доступны не только для учащихся гимназии № 8, но и для ребят из Мурманска, Мурманской области и других регионов Российской Федерации.

«Мы искренне рады, что гимназия № 8, с которой нас связывают добрые шефские отношения, в очередной раз подтвердила свой высокий статус, а усилия руководства учебного заведения при поддержке администрации г. Мурманска, правительства Мурманской области и федеральных властей позволяют создать для учащихся дополнительные возможности», - отметил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Муниципальное бюджетное учреждение г. Мурманска «Гимназия № 8» является активным участником федеральных и региональных конкурсов на получение грантов на реализацию инновационных проектов. С 2017 по 2020 гг. учреждение стало победителем пяти конкурсных отборов, в том числе – двух федеральных. Транспортно-логистический класс в гимназии был открыт в 2017 году. Преподавание в нем ведут, в том числе, специалисты АО «Мурманский морской торговый порт». Также гимназисты посещают градообразующее предприятие, участвуют в различных мероприятиях, проводимых портовиками: традиционных спартакиадах, творческих конкурсах, фестивалях и др. За время обучения ребята неоднократно принимали участие в онлайн-олимпиадах АО «СУЭК», занимали первые места и в качестве награды проходили обучение в образовательном центре для одаренных детей «Сириус» в г. Сочи.