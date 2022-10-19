У мурманского Алёши до начала работ по диагностике состояния монумента сначала законсервируют начинающиеся процессы разрушения

Для предотвращения дальнейшего разрушения мемориала выполнены работы по временной герметизации трещин бетонной конструкции памятника Защитникам Советского Заполярья.

Работы выполнялись ООО «Мурманская Строительная Компания». ММБУ «Управление дорожного хозяйства» обратилось к компании, принимая во внимание наличие у неё лицензии на проведение работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Как сообщает администрация города Мурманска, это позволило фактически законсервировать начинающиеся процессы разрушения до момента принятия решения о способе реконструкции. Работы в настоящее время не завершены, после окончательного высыхания смеси последует дальнейшая обработка.

Для получения экспертного заключения о перечне необходимых работ для дальнейшего ремонта между ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и ООО «Стройтехэксперт» (г. Тула) подписан контракт на выполнение работ по диагностике состояния монумента.

На основании полученного заключения будет решаться вопрос о комплексном восстановлении мемориала Защитникам Советского Заполярья.