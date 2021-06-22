У мурманского «Алёши» зажгли свечи памяти

Сегодня в 4 часа утра, в День памяти и скорби, жители Мурманской области вместе со всей страной зажгли свечи, чтобы напомнить о страшной странице в истории – 22 июня 1941 года. В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая длилась 3 года 10 месяцев и унесла десятки миллионов человеческих жизней.

В Мурманске акция «Свеча памяти» состоялась у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где прошел митинг. В нем принял участие губернатор Андрей Чибис.

«27 миллионов человек - страшная цифра и страшная цена той победы, благодаря которой мы сегодня живём в свободной стране, просыпаемся под мирным небом над головой. Мы никогда не сможем оплатить эту цену и главное, что мы обязаны и должны делать – помнить о Великой Отечественной войны, о тех, кто погиб, о тех, кто трудился, чтобы обеспечить жизнь страны, фронт. Важно передавать эти ценные знания будущим поколениям. Мы должны сделать всё, чтобы этой трагедии не повторилось», – сказал губернатор.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятия в День памяти и скорби пройдут сегодня по всей Мурманской области. Но, в связи с введенным ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса, в ограниченном формате.