У мурманского бизнеса на 185% выросла потребность в специалистах, борющихся с выгоранием работников

Аналитики hh.ru узнали, что за год работодатели СЗФО стали на 185% чаще искать и принимать на работу специалистов, разбирающихся в профессиональном выгорании и помогающих людям, справится с этой проблемой.

В целом по стране работодатели искали более 3200 специалистов, которые не только разбираются в синдроме профвыгорания, но и знают, как помочь людям, столкнувшимся с этой проблемой. В регионах СЗФО рост спроса составил +185% новых вакансий, в том числе и в Мурманской области.

Интересно, что работодатели ищут не только психологов, но HR-специалистов, которые будут отслеживать настроения и состояние работников, фиксировать и буквально как пишут во многих вакансиях «выгонять» людей в отпуск, чтобы отдохнули и не выгорели. О такой практике заявляют компании из самых разных регионов СЗФО, например, в Калининграде, Коми, Пскове. Более того, многие компании указывают, что активно борются с выгоранием сотрудников и сокращают переработки, гарантируют отпуск каждые три или шесть месяцев.

Что думают сами работники о выгорании?

Интересно, что отношение мурманчан к феномену профессионального выгорания сильно разнится: 51% верят, что оно существует и особенно острым становится под конец года, когда нужно срочно закрыть все накопившиеся дела и сдать отчёты. А вот 33% считают, что выгорание — это просто временная усталость или вообще надуманная вещь.

Между тем 47% заявляют в ходе опроса hh.ru, что в общем-то усталость от работы или выгорание могут стать для них решающими факторами для смены не только компании-работодателя, но и даже профессии. Ещё 23% готовы из-за серьёзной усталости на работе готовы уволиться и устроить себе долгосрочный отпуск, 11% готовы переехать в другую страну, а 6% даже готовы сменить круг общения.

Как понять, что у вас выгорание?

В течение своей профессиональной жизни каждый человек 2–3 раза проживает полный мотивационный цикл. Он включает в себя разные этапы: от большой наполненности до полного опустошения и обратно к желаниям и энергии.

Есть 4 классических этапа, их можно зафиксировать и помочь человеку:

Этап №1. «Хочу и могу»

Это чудесное время! Вы чувствуете себя абсолютно на своём месте: получили долгожданную должность или проект, вам нравятся ваши зарплата и финансовые перспективы, вы полны сил, воодушевлены и решительно настроены свернуть горы на своем пути.

Совет. Лучшее, что можно сделать на этом этапе, — экономить силы. Сбавьте скорость и напор, помните, что карьера — это бег на длинную дистанцию. Посмотрите на свою профессиональную жизнь в максимально воображаемой перспективе и подумайте, как долго протянете в таком темпе?

Этап №2. «Не хочу, но могу»

Вы чувствуете себя немного уставшим. Не то чтобы исчерпанным до дна, но запал уже не тот, что раньше.

Совет. Это самое правильное время, чтобы начать смотреть по сторонам в поисках чего-то нового: новых областей, компетенций, проектов, внутренних смыслов, вдохновения и глубины. Во-первых, нашему мозгу просто необходимы новые впечатления. Во-вторых, дальше сил на выход за рамки привычного может не хватить.

Этап №3. «Не хочу и не могу»

Это этап - «кокон». В этот момент вы чувствуете полное отсутствие каких бы то ни было сил, огромную, бесконечную усталость и совершенную апатию. Вы всё уже видели, всё знаете и ничего хорошего не ждёте. Чужой оптимизм кажется вам смешным и неправдоподобным.

Совет. Худшее, что можно сейчас сделать, — это начать ходить на собеседования в поисках новой работы. Но зато нужно многое решить в области абстрактного: осознать достижения и потери в прошедшей жизни. На данном этапе важно не найти решение, а достать поддерживающие вещи из прошлого, которые станут фундаментом для взращивания нового себя.

Этап № 4. «Хочу, но не могу»

Вы разобрались сами с собой, отбросили старое, пережили потерю. Ощущение кокона прошло, вы чувствуете в себе движение новых сил и, как следствие, новые желания. Это момент рождения новых планов и идей, решений пойти получить второе/третье/четвёртое образование, освоить другую профессию, сменить образ жизни, стать лучше и мудрее.

Совет. Не ждите от этого этапа каких-то конкретных изменений — для этого у вас пока просто не хватает ресурсов. Отыграйте в голове все возможные последствия каждой из идей (хорошо делать это, проговаривая кому-то). Оцените затраты и практичность. Получите второе мнение и третье, и четвёртое тоже. Отработайте те «хочу», которые получили высокую оценку и кажутся наиболее эффективными: изучите информационное поле, составьте список плюсов и минусов, прикиньте временные затраты, познакомьтесь с кем-то из специалистов по теме.