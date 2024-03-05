У мурманского бизнеса вырос спрос на ИТ-специалистов более чем на 20%

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в области информационных технологий и выяснили, что спрос на ИТ-кадры в регионе с начала года превышает показатели прошлого года на 21%.

Сейчас в ИТ-сфере региона размещено более сотни новых ИТ-вакансий. При этом в области достаточно высоким остается уровень конкуренции соискателей за рабочие места. Согласно аналитике, на одну ИТ-вакансию претендует 12 соискателей. Об этом говорит hh.индекс, который отражает соотношение резюме на одну вакансию.

Между тем средняя ожидаемая зарплата в ИТ-сфере региона сейчас более чем на 14,4 тысячи рублей больше того, сколько мурманские работодатели предлагают местным айтишникам: 80 тысяч рублей против 65,5 тысячи.

Интересно, что сравнение средней зарплаты для ИТ-кадров в Мурманске и в целом по стране показывает, что в северном регионе она незначительно ниже средней по России – лишь на 9% (65,5 тысячи против 71,5 тысячи рублей). К тому же в Мурманской области ситуация с зарплатой у айтишников лучше, чем во многих других регионах СЗФО. Например, в Архангельской области средняя зарплата для ИТ на 19% ниже (52,9 тысячи рублей), в Коми – на 17% (54,4 тысячи), в Карелии – на 26% (48,5 тысячи рублей). Это позволяет Мурманской области занимать лидирующие позиции по уровню оплаты труда ИТ-специалистов среди других регионов СЗФО.

При этом, если в ИТ-отрасли региона конкуренция между потенциальными работниками выражена явно, то общая ситуация по отраслям выглядит противоположным образом: hh.индекс 2.6 свидетельствует о дефиците соискателей.